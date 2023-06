Avril 1986 : passage et observation de LA COMETE DE HALLEY A NOSY-BE, plage de Andilana Beach et l’imagination de L’EVOLUTION GEOPOLITIQUE DU MONDE EN 2043.

Chapitre XI

Les jours se faufilent très vite…Quelques jours plus tard, Roger est venu nous chercher à l’hôtel pour nous emmener vers les plages d’Andilana, tout au nord de Nosy-Bé.

« -Cette plage n’appartient plus au propriétaire indien depuis l’année 2000, me confie Roger.

-Ah bon ! Mais il y avait un hôtel Holiday in 5 étoiles ici ? Lui ai-je alors demandé. C’était le plus luxueux hôtel dans les années 1980.

-Oui ! répondit-il. Il a fermé en 1997. Ensuite, ce fut un promoteur italien du nom de Rodolfo Valentini, qui avait ouvert ici un grand complexe touristique luxueux de 1997 à 2015, du nom de « Nosyitaliabé hôtel ». Il y avait des vols directs pour un week-end entre Milan, Florence, Rome et Nosy-Bé. Mais le promoteur a fait faillite à cause de la révolte des Malgaches qui s’est terminée en émeutes meurtrières en 2015. Il était aussi un membre de la mafia sicilienne. Financièrement déplumé, accusé de fraude et de corruption et aussi de proxénétisme, il est rentré chez lui, à Catanzaro. L’Etat malgache a alors signé depuis 2020, un bail emphytéotique de 90 ans, avec quatre promoteurs associés : un Chinois, un Brésilien, un Sud-africain et un Indien. Ces actionnaires des puissances, à l’époque, émergentes, et dominantes aujourd’hui sur le marché mondial, ont saisi l’opportunité pour mettre en avant leur projet de développement touristique haut de gamme. Depuis 2020; ça marche très fort, me dit Roger ! L’hôtel a été baptisé « Asianlatinoafrican Paradise ». C’est une infrastructure haut de gamme équipée d’une piscine, de dix grands restaurants, des diverses activités annexes et surtout de 1000 chambres luxueuses ! Le monde a bien bougé durant cette première partie du XXIème siècle !

-C’est fou ! Interpellais-je Roger. C’est difficile de croire comment les puissances qui étaient au départ des pays sous-développés et souvent des ateliers des pays de la Triade dans les années 1950 à 1980, et qui ont connu une émergence économique et financière à partir de 1990, ont fini par connaître des fortes croissances depuis 2008. Aujourd’hui, tu vois, des pays comme la Chine, l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud dominent l’économie mondiale alors que des pays comme les Etats-Unis et le Japon se sont affaiblis, appauvris brutalement. Leurs démographies sont en train de faire face au vieillissement et au manque d’innovation.

Ces pays ont stagné depuis la crise de 2008-2009 qui les a frappés de plein fouet… Cette crise d’ailleurs, il faut bien l’admettre n’était pas seulement une crise économique, financière ou matérielle. Elle a aussi fourni la preuve que les pays développés dominants de l’époque ont éprouvé une vraie crise d’angoisse existentielle, une crise identitaire et psychique face à la montée en puissance et à l’affirmation hégémonique des autres nations appartenant aux régions comme l’Asie ou l’Amérique Latine.

Les Etats-Unis, par exemple, à force de s’occuper des affaires des autres pays et d’aider les autres à s’émanciper, ont fini par oublier que les gens souffrent beaucoup dans leurs propres contrées. Ils auraient dû revenir à l’application de la doctrine du Président James Monroe, qui a été définie le 02 décembre 1823. Adeptes au départ d’une politique isolationniste, ils sont devenus trop interventionnistes. Ils ont par ailleurs, beaucoup souffert de catastrophes naturelles et parallèlement, leur économie et leur société se sont avilies à cause des guerres civiles, des cataclysmes naturels et des interventions incessantes contre l’Afghanistan, contre Irak et la Corée, puis contre l’Iran, le Pakistan, la Syrie, le Yémen et enfin le Myanmar en faveur de la démocratie.

L’Europe des 29, quant à elle, (en comptant la Turquie et la Russie) à force de s’élargir vers l’Est, est victime de paupérisation certes, et a réussi en revanche, à maintenir le cap grâce à ses dirigeants audacieux et à sa politique pluriculturelle de partage et de dialogue. L’idée des fondateurs de vouloir passer d’une Europe de guerre à une Europe de paix était excellente à la fin de la Seconde Guerre mondiale ! C’est le passage du lien fédéral vers le supranational qui a été en réalité mal géré, un cap mal pris au début du XXIème siècle ! Cependant, les Français grâce à leurs capacités d’innovation dans le domaine médical et leurs technologies de pointe - aidés des Allemands en aérospatiale et en électronique, et des Russes dans l’aéronautique, l’astronomie et le nucléaire - font avancer cette grande puissance en marche, « ce grand chantier illimité » et toujours en cours de construction. La solidarité entre les peuples européens et leurs cultures communes et complémentaires, les a sauvés et leur a permis de réussir à affronter les grandes dépressions économiques et les révoltes sociales cycliques.

Le Japon voit, quant à lui, sa population vieillir et sa situation économique et financière se détériorer gravement. Les rares jeunes n’ont plus de repères du tout ! Ils ont perdu toutes leurs valeurs et le pays de la courbette est devenu le pays de l’impériale criminalité ! Pire, ce pays a le taux de délinquance des vieux le plus fort du monde et le taux de suicides et de dépressions mentales aussi qui ont atteint des apogées l’année dernière ! Les nippons n’innovent plus ! Les autres l’appellent le « pays des nuits obscures »… et dire que c’était auparavant, « le pays du soleil levant ! » Le Japon a demandé en 2032, à intégrer l’Union Européenne, mais cette requête n’a pas aboutie. C’est aujourd’hui, un pays isolé !

Le Moyen Orient, quant à lui, depuis que l’OPEP n’existe plus à cause des tarissements successifs des réserves de pétrole et des mésententes entre les Etats des « pétrodollars », n’a plus de poids au niveau international. Sa politique touristique et immobilière de reconversion a aussi atteint son paroxysme en 2012, et s’est révélée par la suite, inefficace à cause de la chute brutale du cours de l’immobilier et de l’ouverture des autres complexes touristiques haut de gamme plus attractifs ailleurs, notamment dans l’Himalaya et la Cordillère des Andes. On peut aussi ajouter le développement et la démocratisation massive du tourisme spatial (au départ élitiste) et qui est aujourd’hui bon marché, à bord d’un avion-fusée suborbital de l’ISAFC (International Space and Air Force Company) à destination des complexes hôteliers flottants somptueux sur la Lune, sur Vénus et sur Mars.

Le monde n’est pas figé. Il est en perpétuelle évolution et je dirais même en pleine mutation. Les puissances qui dominent par contre aujourd’hui d’une manière stable, sur le marché mondial, sont le Brésil, l’Inde et la Chine sans oublier le Mexique et l’Afrique du Sud. C’est incroyable ! Qui aurait dit que ces puissances connaîtraient un jour, des ascensions fulgurantes ? Qui aurait pu dire que ces pays seraient devenus les éminents créanciers de tous les pays du monde. Leurs diasporas déferlent sur tous les continents. Les immigrants s’adaptent à leurs nouveaux modes de vie. Ils fondent des familles ailleurs. Ils apportent leurs propres cultures, leurs langues, leur savoir-faire culinaire, leurs systèmes de valeurs et leurs modèles sociaux d’intégration à d’autres pays. Les voix de ces pays sont écoutées en matière de lutte contre le terrorisme, de sécurité alimentaire, de l’indépendance de chaque nation, de politique nucléaire et de développement écologique durable. L’ONU et l’OTAN n’existent plus ! Ces organismes qui étaient devenus obsolètes ont été remplacés en 2016, par le SUNLAT (Solidarité Unilatérale entre Nations du Monde pour la Haute Lutte Anti-terroriste). Cet organisme est unique et chaque pays y est traité équitablement, de plus, il n’y a plus de droit de veto et il n’y a que le vote majoritaire qui compte. Cet organisme est chargé de promouvoir, de sécuriser la paix, de maintenir l’ordre en cas de guerre et surtout de lutter contre le grand banditisme, la haute délinquance urbaine, les mafias, les sociétés secrètes dangereuses, les sectes religieuses et surtout les menaces terroristes internationales.

-Comme ce site au nord de Nosy-Bé ! me dit Roger. Ce sont les Brésiliens, les Indiens et les Chinois… ils sont partout ! Ils investissent, innovent et garantissent la sécurité et la survie alimentaire du monde qu’autrefois on appelait occidental. L’opposition Nord/Sud n’existe plus et les rapports et les sphères de puissances, voire les zones d’influence entre ce que l’on appelait couramment autrefois, les Centres et les Périphéries se sont curieusement inversés. Aujourd’hui, il y a les Pays Dirigeants d’Asie et Périphériques Européens Agissants (PDAPEA) et les Nouveaux Centres Pauvres d’Occident et du Moyen Orient (NCPOMO). On peut ajouter, évidemment les Etats-Unis qui forment avec le Japon et l’Australie, le club des Anciens Pays de La Triade en Voie d’Introversion, (APTVI). Il n’y a que le continent européen qui a survécu à ce que l’on appelait habituellement, l’ancienne Oligopole géographique ou la Triade. Enfin, en marge de ces pays, il y a aussi les Pays Eternellement Dépendants et Instables (PEDI) comme les pays du Maghreb et d’Afrique noire, ainsi que quelques pays d’Amérique latine. Ils ont les plus faibles PNB et PIB au monde, mais en revanche, ils ont les plus grandes valeurs humaines.

- C’est tout à fait vrai ce que tu dis Roger, ajouta Vijay. Ces informations, je les avais déjà entendues sur l’ordinateur de bord, dans le cockpit de l’avion, que je pilotais en 2031 au cours d’un vol Rio de Janeiro-New-Delhi. Cet ordinateur enregistrait, dans un livre-journal numérique, une sorte de chronique évolutive de l’état du monde, et affichait quotidiennement la situation dans le monde, heure par heure. Tu as raison, le monde a bien changé et les pays qui dominent aujourd’hui, ne sont plus forcément les mêmes que dans les années 2009-2010. Il n’y a que quelques pays européens comme la Russie, l’Espagne, l’Italie, la Pologne, l’Allemagne ou la France, qui ont compris très tôt, qu’il fallait s’adapter hâtivement, à la cadence technologique internationale et à l’harmonie interculturelle mondiale. »

En revoyant ce site du Nord de Nosy-Bé et cette belle plage d’Andilana, je me suis alors aussi souvenu promptement d’une petite anecdote que j’ai racontée alors, à ma petite famille et à Roger.

« -C’était là en juillet 1986, il y a de cela bien longtemps, qu’avec mon père Rajesh et ma mère Sanya-Indira, je suis venu observer sur ce petit îlot que vous voyez en face de la mer, la comète de Halley ! Il y avait à l’époque, des télescopes de grande qualité installés par un coopérant français. Un soir de ce mois de juillet 1986, mon père m’a dit : Amith, veux-tu aller voir la comète ? Et tous, ensemble en famille, après le dîner, nous sommes allés en direction de ce site, pour contempler cette comète ! Nous étions très heureux et unis en 1986 ! »

Je me disais alors silencieusement et j’étais en train de penser les yeux noyés de larmes, cachés par les lunettes solaires : Qui aurait dit que quatre années plus tard, ma vie allait être totalement bouleversée par cet accident d’avion ? Après quelques minutes de silence, je demandais alors aux enfants, pour tester un peu leurs souvenirs d’élèves :

« -Vous vous souvenez de cette comète ?

-La plus célèbre des comètes, me dit alors, Eléonore. Elle réapparaît tous les soixante-seize ans. Son passage a été remarqué à trente reprises entre 240 av. J.-C. et 1986. Sa prochaine apparition est prévue pour 2061, c'est-à-dire dans 18 ans ! Les dates auxquelles la comète est visible de la Terre correspondent au moment où elle atteint son périhélie, le point de son orbite le plus proche du soleil.

-Son apparition en 1066 est restée célèbre par l'interprétation qui en fut faite ultérieurement, rajouta Kareena ! : Ce fut un présage favorable pour le Normand Guillaume, et signe néfaste pour le roi anglais Harold au moment de la bataille d'Hastings. La tapisserie de Bayeux authentifie du passage de la comète cette année-là.

-Eh bien ! Les enfants, je suis fier de vous ! Vous en connaissez des choses ! Ajoutais-je gaiement.

-Bon, on va y aller, dit Roger, nous devons passer à la plage d’Ambatoloaka, d’où vous devez prendre votre bateau, pour les excursions des îlots Nosy-Sakatia, Nosy-Komba, Nosy-Tanikely et surtout Nosy-Iranja…. Qu’il faut absolument aller voir…avant que la montée des eaux et les tsunamis ne les engloutissent !

-C’est vrai ! dit Eléonore, les îles paradisiaques de l’archipel des Maldives où nous nous sommes rendus en 2007, ont bien été submergées en 2020, par la montée des eaux, conséquence du réchauffement climatique et de l’effet de serre ! La pollution et les destructions deviennent universelles.



-Oui, les Seychelles et l’archipel de Tuvalu ont disparu également ! On dit de plus en plus que beaucoup de petites îles lointaines, dans la région du Pacifique et celle des Caraïbes par exemple, qui sont si belles, risquent de disparaître similairement. Tous les pays, surtout littoraux, sont touchés ! Tiens ! Par exemple, j’ai lu dans le quotidien numérique Midi Madagascar, ce matin, que le Bengladesh, le Népal et le Sri-Lanka ont disparu avec la fonte des glaciers de l’Himalaya et les tsunamis, ajouta Roger. Toute sa population survivante va migrer maintenant vers d’autres pays. Il faut dire que les habitants de ces pays n’ont pas eu de chance. Pour le Bengladesh, par exemple, qui est pour moi, le cas le plus douloureux, la nature a pris sa revanche totale sur l’homme, continua-t-il. La déforestation et la désertification ont fragilisé la terre et ont entraîné l’effritement et l’écoulement plus brutal des eaux. Les fortes pluies de mousson et la fonte des neiges ont provoqué en été la crue des fleuves comme le Brahmapoutre-Jamuna ou le Meghna. Les cyclones s’engouffrant dans le golfe du Bengale ont provoqué ainsi des tempêtes et la montée des eaux. Tout le Bengladesh et sa capitale Dacca étaient densément peuplés et se trouvaient dans la zone inondable et deltaïque. De même, les nouvelles îles formées par les sédiments, d’ailleurs eux-mêmes charriés par les fleuves qui descendaient de l’Himalaya, ont disparu.



-Oui, les causes à l’échelle mondiale en sont nombreuses, Roger ! Continue Eléonore. On peut rajouter les massacres des forêts himalayennes, l’érosion qui entraîne le ruissellement, la dilatation de l’eau qui est elle-même liée au réchauffement climatique, l’augmentation de la température terrestre, la fonte des glaciers de l’Antarctique. A cette misère se sont ajoutées la médiocrité des communications et les difficultés d’acheminement des secours sans omettre les épidémies de choléra, de dysenterie, du SIDA, du paludisme, de tuberculose et surtout l’arsenicisme. Le sort s’est vraiment acharné contre ces personnes-là, termina-t-elle. Quelle misère !



-Nosy-Bé et ses îlots sont relativement à l’abri des inondations en l’occurrence ! fit remarquer Kareena. Ils sont encore protégés par la côte est africaine et Madagascar, compte tenu de leur situation géographique dans le canal du Mozambique.

-Mais dites-moi un peu pour éclairer ma lanterne, reprit Vijay. Qu’est ce que c’est l’arsenicisme ? Je me trompe où ce mot a quelque chose à avoir avec l’arsenic ? Excusez-moi de mon ignorance. Je voulais juste en savoir davantage, car le premier pas vers la connaissance est la prise de conscience de son ignorance, n’est-ce pas ? C’est papa qui nous l’avait toujours dit et répété depuis qu’on était encore petit.



-Oui ! C’est ça même mon ami Vijay, précisa Roger. Ton fils Vijay est curieux comme toi Amith ! Me lança-t-il en me donnant une tape amicale dans le dos. En fait, pour apporter un peu plus d’explication, l'arsenicisme est causé par l'arsenic chimique. L'arsenic est un élément toxique qui n'a pas d'effet bénéfique apparent pour la santé de l'homme. Les sels d'arsenic naturels sont présents dans toutes les eaux mais généralement à des concentrations très faibles uniquement. La plupart des eaux dans le monde ont des concentrations d'arsenic naturel de moins de 0,01 mg/litre. La contamination par l'arsenic naturel était une cause de préoccupation dans de nombreux pays du monde, notamment en Argentine, au Bengladesh, au Chili, en Chine, en Inde, au Mexique, en Thaïlande et aux Etats-Unis d'Amérique. L'arsenicisme est l'effet de l'intoxication par l'arsenic généralement sur une longue période pouvant aller de 5 à 20 ans. Des études de cas sur la situation dans divers pays ont été compilées en 2020 et le problème de l'arsenic au Bengladesh notamment a entraîné la mise en place d'une surveillance plus intense dans de nombreux pays. Au Bengladesh, il a été montré que 91% des puits tubulaires peu profonds avaient une forte concentration d'arsenic (supérieure à 0,15 mg/l). On estime que 150 millions de la population totale du Bengladesh qui s’élevait à 500 millions étaient exposés à une eau de boisson contaminée. La consommation d'eau riche en arsenic sur une longue période entraîne divers effets sur la santé, y compris des problèmes de peau (tels que dépigmentation de la peau, et plaques rugueuses sur la paume des mains et la plante des pieds), le cancer de la peau, de la vessie, des reins et des poumons, et des maladies des vaisseaux sanguins des jambes et des pieds, et peut-être également le diabète, une hypertension artérielle et des troubles de la reproduction.»



Nous continuâmes notre périple. Nous avons donc loué un catamaran qui nous a emmenés vers ces îlots satellites magnifiques de l’île de Nosy-Bé. Nous avons exploré Nosy-Komba, où on a pu visiter une réserve de lémuriens, Nosy-Tanikely, où un phare de 1908, totalement en ruine, est bercé par la force des vagues…Les plus beaux îlots sont les frères Iranja et Tsarabajina. Nosy-Iranja est en fait constitué de deux îlots offrant un contraste flagrant, typique des espaces des pays sous-développés. Sur l’un des îlots, nous pouvons voir à l’intérieur d’une forêt de mangroves, un village typiquement africain et sur l’autre îlot, un hôtel cinq étoiles, un des plus chers de Madagascar. Un filet de sable blanc de deux kilomètres environ, relie ces deux îlots à la manière du cordon ombilical reliant l’enfant à sa mère. Et à marée basse, nous pouvons traverser en attendant que les vagues de chaque côté du filet se rejoignent au fur et à mesure, pour donner à la mer toute sa force et son unité, en plein canal du Mozambique. Lors d’une plongée, nous avons pu observer des choses magnifiques. Ce sont des paysages majestueux, où toutes les couleurs vives - dans le silence des poissons et la marche des langoustes - se sont donné rendez-vous comme sur une toile des peintres de la Renaissance. La vie et le silence sous la mer contrastent avec le bruit des oiseaux multicolores sur les arbres et le brouhaha des klaxons et les cris des vendeurs à la sauvette que l’on rencontre dès l’aube, dans les rues et les dédales de Hell-Ville…



En voyant la mer montée majestueusement en faisant disparaître la langue de sable blanc, je me suis rappelé aussi d’autres endroits dans le monde où la force de la mer fascine, intrigue et attire. Le détroit de Gibraltar où la mer Méditerranée rejoint l’Atlantique, le Cap de Bonne Espérance qui fait la jonction entre l’océan Atlantique et l’océan Indien, sans oublier le détroit de Magellan où l’Atlantique rejoint le grand océan Pacifique. A ces endroits, la nature et la force de la mer nous montrent combien la nature est puissante, combien elle est paradoxalement destructrice et séduisante.



Quelques jours plus tard, Vijay me fit la remarque que notre séjour touchait quasiment à sa fin.

« -Quel séjour sensationnel ! me dit-il. C’était émouvant et magnifique et nous avons appris pleins de choses sur notre Histoire.

-C’est fabuleux, merveilleux et presque magique et légendaire ! Ajouta Kareena. On saura quoi raconter à nos enfants lors des soirées, pendant lesquelles nous leurs lirons les contes et les légendes…

-Cette véritable histoire est romanesque et mythique, digne d’un livre Amith, dirent en chœur Eléonore et les enfants ! Tu devrais l’écrire en utilisant une fiction historique autobiographique !

-J’y penserai au retour, une fois retourné chez nous, répondis-je alors ! Mais, avant d’aller à l’aéroport international de Fascène, j’aimerais bien, et j’y tiens à vous emmener dans un endroit particulier !

-Roger ! Emmène-nous acheter des fleurs, des roses de toutes les couleurs au marché de Hell-Ville, s’il te plaît. J’ai un dernier endroit à visiter… »



Après toutes ces années, j’ai enfin l’occasion de me recueillir et de le faire avec ma famille, celle que j’ai fondée. Nous sommes arrivés à la sortie de Hell-Ville au cimetière indien. Un silence d’anges régnait dans ce lieu où repose éternellement mon passé…un passé immortalisé par des pierres tombales et les épitaphes gravés en langue gujrati et en français. En face de nous, se dressaient les tombes de mon père Rajesh, de ma mère Sanya-Indira, décédés tous les deux en 1990, et de mes grands-parents décédés en 1994…Avec l’ensemble de ma famille, je me suis recueilli silencieusement sur les tombes des miens… mes êtres chers qui m’ont tant aimé et que je n’oublierai jamais. J’ai toujours pensé à eux qui m’ont donné la vie, tous les jours. Ils sont vivants dans mon cœur et dans ma mémoire. Tous les souvenirs sont là, indemnes dans ma mémoire et remontent à la surface avec la force d’un tsunami. Ces chroniques sont là, témoins immortels d’un passé, de plusieurs pages de mon histoire. Ces souvenirs sont là, écrits et gravés dans mon cœur à tout jamais. Ils me donnent cette force, cette chaleur et cette envie de foncer, de combattre, de courir toujours et toujours, de ne jamais baisser les bras, d’affronter chaque épreuve de la vie et de me relever encore et toujours…Je sais qu’ils sont là, invisibles mais éternellement présents pour m’accompagner jusqu’au bout dans tous les combats et les larmes de mon cœur, et aussi en ouvrant pour celui-ci, sur la longue et grande voie de la Vie, la route de l’espérance qui donne un sourire et des moments de joie à mes larmes du cœur.

