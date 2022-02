Communiqué Avis du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement

Consulté sur les orientations budgétaires pour l'exercice 2022, le rapport 2020 : Égalités Femmes Hommes de la collectivité, sur la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) et schéma régional biomasses (SRB) 2019-2028, le CCEE s'est réuni en séance plénière le 7 février.

Le communiqué :



Les orientations budgétaires de la Région Réunion



Le moment des orientations budgétaires est un moment fondamental de la vie d’une collectivité. Il s’agit de décliner les orientations politiques de la collectivité, traduites en action concrète pour l’exercice financier à venir. Le budget primitif viendra ensuite traduire en éléments financiers la mise en œuvre de ces orientations. Cet exercice revêt encore plus d’importance lorsqu’il s’agit du premier exercice d’une nouvelle mandature comme c’est le cas cette année.



Le rôle du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement (CCEE)



Le Conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement s’est donc penché sur l’ensemble des champs qui le concerne pour exprimer l’avis du Conseil. Le CCEE reprend ici les orientations définies par la collectivité régionale pour cette année 2022 et les met en perspective de ses compétences, en s’appuyant parfois sur des avis précédemment formulés. Au-delà, il formule un certain nombre de préconisations qui lui paraissent importantes à mettre en œuvre dans le cadre de la politique régionale, pour mieux répondre aux besoins des Réunionnais et ce, en tant qu’instance représentative de la société civile organisée.



Notre avis



Il invite donc le Conseil régional à tenir compte de ses préconisations dans les documents budgétaires à venir et dans la mise en œuvre des politiques publiques régionales exprimées dans le projet de mandature accompagnant ces orientations budgétaires pour l’exercice 2022.