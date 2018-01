A la Une ... Avis de recherche : Jonas Iganache n'a pas donné signe de vie depuis le 13 janvier

Jonas Clement Iganache disparu depuis le 13 janvier 2018.



Depuis cette date, il n'a donné aucune nouvelle. Il aurait quitté son domicile dans la matinée. Selon sa famille, il a l'habitude de trainer au Petit Marché et au Chaudron et parfois devant le Score de Bellepierre. Les services de Police saisis des faits le 18 janvier 2018 sont activement à sa recherche assistés des militaires de la Gendarmerie.



Signalement : Il s'agit d'une personne de sexe masculin, âgé de 51 ans

1M72

De Corpulence assez forte

De type CAFRE

Cheveux noirs courts et crépus, calvitie au dessus du crâne

Porteur d'une moustache et d'un petit bouc

Yeux noirs

Cicatrice au dessus de l'arcade sourcilière gauche

Surnom; TI LOUP

Pas de signalement vestimentaire

En cas de découverte bien vouloir aviser la permanence judiciaire de la Sûreté Départementale ou le service de Quart de la Réunion au 02-62-90-74-74 et au 02-62-90-74-18





