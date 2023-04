Revenir à la Rubrique CINOR Avis de mise à disposition du dossier de modification simplifiée du SCOT de La CINOR du 17 avril au 18 mai





Cette modification simplifiée a pour objectifs de : Préciser la définition des « agglomérations » et des « villages » prévus à l’article L 121-3 du Code de l’Urbanisme au regard de l’armature urbaine déjà définie dans le SCoT en vigueur ;

Définir les critères d’identification des « secteurs déjà urbanisées » (SDU) visés à l’article L 121-8 du Code de l’Urbanisme, les identifier et les localiser pour les mettre en œuvre. Conformément à la procédure de modification simplifiée définie par le Code de l’urbanisme, le projet de modification, l’exposé de ses motifs et les avis émis par les personnes publiques associées sont mis à disposition du public pendant un mois. Les modalités de cette mise à disposition ont été définies par délibération en Conseil Communautaire du 15 septembre 2022.



Le dossier de la modification simplifiée n°1 du SCoT de la CINOR au public sera consultable au siège de La CINOR, dans les 3 mairies centrales de l’intercommunalité et sur ce site internet :



