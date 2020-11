Avis de la CIVIS sur le projet RunEVA : Création d’un pôle de valorisation de déchets non dangereux

Exploitée depuis plus de 30 ans, la décharge de Pierrefonds stocke à elle-seule 2/3 des déchets des ménages réunionnais. Avec la croissance démographique et le développement économique de l’île, l’enfouissement des déchets n’a cessé d’augmenter et de consommer du foncier.