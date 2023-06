Avis d’enquêtes INSEE à Saint-Leu

L’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) va mener deux enquêtes dans notre commune. Ces enquêtes porteront sur deux sujets cruciaux : l’histoire de vie et Patrimoine ainsi que l’évolution des loyers et des charges.

Quelques ménages seront sollicités pour participer à ces enquêtes. Un enquêteur de l’INSEE prendra contact avec certains d’entre vous afin de recueillir des informations précieuses. Il sera muni d’une carte OFFICIELLE d’accréditation de l’INSEE.

Cette enquête est obligatoire et elle revêt un intérêt général. Votre participation permettra de collecter des données pertinentes qui serviront à mieux comprendre notre histoire, notre patrimoine ainsi que l’évolution des loyers et des charges.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous réserverez à l’enquêteur.

N’hésitez pas à partager cette information avec vos proches afin que chacun puisse être informé de cette démarche.