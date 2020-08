Avis aux usagers de la restauration scolaire

Suite à un incident technique, les factures éditées en 2019, pour la période d’août à décembre 2019, ne sont plus consultables et payables sur le site de la mairie de Saint-Paul.



Ces échéances peuvent être soldées directement à la Régie de recettes communale et dans les sous-régies des mairies de proximité ou par voie postale avant l’émission des titres exécutoires. Nous demandons aux familles de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément.



Vous pouvez contacter le numéro suivant en cas de question. Le 02 62 45 76 44.