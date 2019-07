<<< RETOUR CIVIS

Avis au public : Extension de la ZAE Verger Hémery Petite-Île ZAE





Cette concertation se déroulera du 07 août 2019 au 6 septembre 2019.



Un dossier et des panneaux de présentation seront en consultation à la CIVIS et en mairie de Petite-Île.



Un registre sera mis à disposition.



Dans ce cadre une réunion publique se tiendra le 22 août 2019 à 17h00 à la Salle des Mariages de la Mairie de Petite-Île. Les personnes intéressées sont invitées à y participer.



