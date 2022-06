Avis à tiers détenteur (ATD), l'arme absolue des services fiscaux

Saigner à blanc le petit contribuable, ponctionner son compte bancaire et son salaire, tel semble être le mot d'ordre aux services fiscaux de la Réunion. Bref rappel de faits vécus :En janvier 2021, redressement de l'année 2020, à cause d'un taux de prélèvement qui n'était pas suffisant, 1800 euros, à payer sur 6 mois, mais qui décide du taux de prélèvement sur mon salaire ? Et bien, c'est Moi ! Oui, j'ai la formation et les compétences pour le faire, c'est de ma faute si mon taux n'est pas le bon ! À quoi servent les agents payés dans les centres d'impôts ?



En janvier 2022, ATD sur mon salaire, 450 euros, car je n'ai pas fini de payer ! Je me rends au centre des impôts, je suis reçu par un contrôleur principal, qui me confirme le bien fondé de L'ATD, et m'annonce que ce n'est pas terminé, il manque encore 540 euros, que je peux payer à raison de 100 euros par mois jusqu'à épuisement de la dette. Je prends mon mal en patience, je mets en place le paiement mensuel, et, Ô surprise, mi juin 2022, ATD de nouveau sur la totalité de la somme alors que j'ai déjà payé 300 euros ! Résultats des courses : 540 euros prélevés sur mon salaire de juin 2022 ! Résumons : j'ai fait des démarches inutiles, on m'a trompé et menti, et bien sûr, c'est moi le coupable !



Je pose la question au Directeur des services fiscaux qui apparaît parfois à la télé :de qui se moque t on, et le mot déontologie, vous connaissez ? Respecter le contribuable, ne pas lui raconter des salades pour excuser une incompétente notoire, et surtout faire son travail correctement.



Peut être le sentiment d'impunité règne t il au sein du bras armé de l'Etat, au point d'en oublier toute décence, mais le Tribunal Administratif existe aussi dans notre société. Je demande le remboursement de la somme que j'ai versé inutilement aux services fiscaux, faisant naïvement confiance à un employé sans vergogne.