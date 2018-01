Avirons: Ouverture des centres d'hébergement, fermeture des services administratifs

Au regard de la forte dégradation du temps, le maire des Avirons René Mondon a pris la décision d'ouvrir les centres d'hébergements et de mettre en place le PC ORSEC.



Les services techniques communaux demeurent mobilisés et travaillent actuellement à maintenir les axes routiers ouverts.



En revanche les services administratifs seront exceptionnellement fermés ce jour.



Le maire rappelle à la population de respecter toutes les règles de sécurité et de prudence et d’éviter toutes sorties.