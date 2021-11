Avirons : Installation du premier conseil municipal des enfants

Le communiqué :



Date historique pour la commune des Avirons : le mercredi 24 novembre 2021 a été installé le premier conseil municipal des enfants, formé par 8 filles et 8 garçons de CM1 et de CM2, issus des quatre écoles primaires de la Ville (Ecole Paul Hermann, Ecole du Ruisseau, Ecole Thérésien Cadet et Ecole Marcel le Guen).



Réunis en séance plénière après une élection générale le 9 novembre dernier où 402 écoliers de la commune avaient pris part à des opérations de vote au sein de leurs établissements respectifs, les conseillers ont élu le mercredi 24 novembre 2021 en milieu de matinée, Loane Barbeyrol, comme maire-enfant du conseil municipal des enfants. Elle a tenu son premier discours lors de son investiture en présence, notamment du maire des Avirons, Eric Ferrère, de Jean-Hugues Lesquelin, 9e adjoint en charge des affaires scolaires, et de plusieurs autres adjoints et élus du conseil municipal des Avirons.



L’élève de 9 ans, scolarisée en classe de CM2, s’est dite honorée d’avoir été choisie et compte travailler avec ses collègues à mettre en place des projets pour tous les enfants des Avirons. Loane Barbeyrol souhaite améliorer le temps consacré à la pause méridienne et que les enfants soient également consultés en amont de l’élaboration des menus servis à la cantine.



Deux adjoints Clémie Prévil (CM1) et Thibault Moinard (CM2) ont été désignés pour assister Loane Barbeyrol dans ses nouvelles fonctions. Elle a d’ores et déjà donné rendez-vous à tous ses collègues et au public présent (parents et enseignants) pour le premier conseil municipal de la mandature qui sera programmé en janvier 2022.



Le maire des Avirons se réjouit ainsi de voir les enfants de la commune pouvoir participer pleinement à la citoyenneté et à l’apprentissage des valeurs de la République dès leur plus jeune âge. Il souhaite accompagner avec son conseil municipal ces tous nouveaux élus du conseil municipal des enfants.