Communiqué Avirons : Des coupures d'eau prévues ce vendredi en raison de la désinfection de réservoirs

Des coupures d'eau sont prévues ce vendredi dans secteurs secteurs des Avrions en raison de la désinfection de réservoirs. Par N.P - Publié le Mardi 22 Février 2022 à 15:58

Le communiqué de la CISE :



CISE Réunion procédera aux travaux de lavage et de désinfection des réservoirs Dozenval et Ruisseau sur la commune des Avirons.



Cette intervention nécessitera l’interruption de la distribution en eau, le vendredi 25 février à partir de 7h30 , sur les secteurs suivants :

Chemin Dozinval

Chemin de la Mare < >Chemin Antoine Zettor

< >Route de la Ravine Sèche

< >Rue Joseph Baronce

Route des Vacoas



Chemin Edouard Rivière Chemin Bertin Résidence Bel Océan Chemin Bananes Chemin Poivriers Chemin Bellecombe Chemin Jamblons Chemin Henri Toupin La remise en service se fera progressivement à partir de 17h00.



CISE Réunion remercie ses abonnés pour leur compréhension.



