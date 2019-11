Averses localement soutenues cet après-midi, formation cyclonique possible ce weekend

Températures toujours au dessus des normales. Bonnes averses l'après-midi dans les hauts qui peuvent déborder sur le littoral.



➡️ Le début de matinée est lumineux. Après 7heures la chaleur est manifeste sur le littoral.

La masse d'air reste finalement suffisamment instable pour favoriser d'assez belles formations nuageuses sur les pentes et l'intérieur dès le milieu de la matinée.



➡️ L'après-midi compose avec les pluies estivales dans les hauts. Ces précipitations peuvent être localement modérées ou même assez soutenues sur une courte durée notamment vers la Plaine des Palmistes, les hauts de Sainte Rose et de Saint Benoît.

Le gris avance au fil des heures vers la côte et peut finir par mouiller par places entre Saint André et Sainte Rose. En fin d'après-midi une averse sur les premières pentes de Saint Denis et de Sainte Marie reste envisageable.

Sur le littoral Ouest et Sud les éclaircies conservent l'avantage.



🎏Les vents brillent encore par leur discrétion avant un changement ce weekend. Quelques brises plus hardies que les autres sont bienvenues sur les plages par exemple.



🌊La mer est favorable restant peu agitée dans l'ensemble. Comme annoncé une houle australe se met cet après-midi sur les côtes Ouest et Sud.

Température du lagon: entre 26° et 27°.



🌡️ D'une manière générale les températures dépassent les valeurs attendues pour un mois de Novembre. Voir détails ci-dessous.