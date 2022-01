Averses et températures en légère baisse

Dégradation du temps par le Sud-Est avec la remontée d'une limite frontale. Assèchement de la masse d'air à l'arrière.



Le soleil est au rendez-vous au lever du jour sur une large partie de l'île. Cependant, les nuages d'une limite frontale abordent les pentes du Sud-Est et le littoral du Sud Sauvage, apportant de petites averses vers Saint-Joseph dès les premières heures de la matinée. Avec l'avancée progressive du front, la couverture nuageuse gagne le département par le Sud et affecte l'ensemble de l'île pour la mi-journée. Les averses se déclenchent principalement sur le Sud-Est et les Hauts de l'île avant la mi-journée puis gagnent les hauteurs du Nord-Ouest un peu plus tard avant de déborder vers la route du littoral l'après-midi. Elles demeurent néanmoins bien présentes et parfois de bonne intensité sur la région du Volcan tout au long de la journée.



Le vent de Sud-Est se renforce rapidement pour devenir modéré à fort ; les rafales sont nombreuses et voisines de 60 à 70 km/h sur les côtes exposées du Sud et du Nord-Est. Les brises prédominent quant à elles en baies de Saint-Paul et de la Possession.



Les températures affichent une légère baisse ; les maximales peinent à atteindre les 30°C sur le littoral, 16 à 17°C au volcan et au Maïdo, 21 à 26°C dans l'intérieur des terres.



La mer est agitée et devient forte à très forte au vent et au déferlement d'une houle de secteur Sud voisine de 2 mètres en matinée, qui s'amplifie jusque 3 mètres en soirée vers le Sud Sauvage.