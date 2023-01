Actu Ile de La Réunion Averses et orages au programme

Le bulletin de Météo-France : Par NP - Publié le Mercredi 25 Janvier 2023 à 06:27

De la patience ! Le département se situe entre un flux de mousson très humide et instable venant du Nord et un flux venant du secteur Est. Le temps reste donc maussade. A nouveau beaucoup de nuages à tous les étages et peu de chance d'observer le soleil. En terme de précipitations, après les pluies plus ou moins continues mais faibles de la journée de Mardi, les averses gagnent en vigueur. Elles sont plus marquées sur les régions Nord et Est du département avec localement des quantités conséquentes. Le tonnerre se fait même entendre.



La plus grande prudence est donc de mise pour toute sortie et présence près des cours d'eau.



L'absence de soleil conjuguée à l'humidité ambiante limite la hausse des thermomètres; les températures restent souvent près de 5°C sous les valeurs estivales habituelles, tant sur le littoral que dans les hauts.



Le vent de secteur Nord-Est atteint 60 voire 70 km/h en rafales sur les régions du Port et vers Saint-Philippe. Dans l'intérieur, de bonnes rafales sont également attendues, notamment dans les plaines, autour du volcan, vers le Maïdo, dans les hauts du Nord et de l'Ouest.



La mer est agitée et les deux petites houles restent présentes.