Averses et éclaircies généreuses

Le bulletin du jour de Météo France:





Vigilance Fortes Pluies / Orages toujours en cours sur les zones Nord et Est.

Flux de Nord à Nord-Ouest modéré à assez fort dans une masse d'air encore humide et potentiellement instable.





Au lever du jour, quelques précipitations sont encore possibles sur les zones au vent, principalement de la région du Port en direction de Saint- Benoît en passant par le littoral Nord et les premières pentes associées. Au fil des heures, le temps redevient assez paisible partout. Les nuages de pentes prennent alors possession des lieux, les pluies au vent disparaissent et les éclaircies sont plus généreuses que durant les jours derniers. L'après-midi, les averses se déclenchent néanmoins sous le vent, principalement au Sud d'une ligne "Saint-Leu/Sainte-Rose". Elles peuvent être plus marquées sur le Sud-Est de l'île avant la fin de journée.



Les températures maximales oscillent entre 27 et 30°C sur le littoral, atteignent 22 à 25°C dans les cirques et 16 à 18°C du côté du volcan et du Maïdo.



Le vent de secteur Nord à Nord-Ouest se montre vigoureux avec des rafales proches de 60 km/h le long des plages de l'Ouest jusqu'à l'Étang-salé, de Sainte-Rose en direction Saint-Philippe mais aussi dans les hauts exposés.



La mer est peu agitée à agitée mais peut devenir forte au large des côtes exposées au vent. La houle d'alizé s'amortit vers 1 mètre.