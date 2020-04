Averses et éclaircies au menu cet après-midi

➡️le soleil est sans frontières.quelques nuages sans envergure taquinent les côtes Est. Dans le même temps l'évolution diurne démarre progressivement sur les pentes et dans l'intérieur.➡️la couverture nuageuse est modérée avec une bonne chance de précipitations dans l'intérieur et sur les pentes Ouest et Sud. En altitude les sommets restent émergents.Sur le littoral l'ensoleillement est contrarié entre la Grande Chaloupe et Saint Paul et entre Saint Philippe et Sainte Rose où les nuages des hauts s'étirent.et la nuit prochaine les régions de la moitié Est sont la cible d'entrées maritimes qui apportent des averses passagères.produit des rafales flashant atour de 50km/h sur le littoral Nord et sur le Sud sauvage.est peu agitée sur les rivages Nord-Ouest et Ouest et Sud-Ouest, mais houleuse sur ceux du Sud sauvage. Sur le côtes Est et Nord la houle d'alizé atteint 2m.La température du lagon est voisine de 28°.sont proches des normales étant plus élevées sur le Nord-Ouest et l'Ouest . Voir détails ci-dessous.➡️➡️ Calendrier lunaire Avril 2020 ➡️06h27 le 10 --18h11 le 09🧳 La pression atmosphérique à 08h00 à Gillot : 1017.0