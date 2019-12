A la Une . Averses en seconde partie de nuit du réveillon et le matin de Noël sur l'Est et le Nord

Les précipitations les plus marquées devraient intéresser les hauts de l'Est et du Nord et la région de Sainte Rose/Saint Benoît. Prévisions pour la nuit du 24 au 25 Décembre



➡️ Le ciel du réveillon de Noël est en grande partie dégagé en soirée. Cependant des averses touchent la région de Sainte Rose/Saint Benoît avant minuit et deviennent plus fréquentes en seconde partie de nuit. Dans le même temps elles gagnent les régions des plaines et du volcan ainsi que le Nord-Est puis le Nord. Les précipitations peuvent localement être modérées ou même soutenues sur de courtes périodes notamment dans les hauts de l'Est et du Nord-Est.



Sur l'Ouest et le Sud les pétards ont peu de chance d'être mouillés surtout sur le littoral.



🎏 Le vent faiblit mais des rafales sont encore observées sur les littoraux Nord et Sud ainsi que dans les stations des hauts comme celles du volcan et du Maïdo.



🌊 La mer reste agitée par le vent et par la houle d'alizé sur les côtes Est et Nord et reste localement forte au large de Saint Philippe.



🌡️ Les températures minimales sont douces et ne devraient pas descendre en dessous des 10° au volcan et au Maïdo.

Elles voyagent sur la côte entre 22 et 26° de l'Est au Nord-Ouest.





Prévisions pour le mercredi 25 Décembre



Des passages d'averses sur l'Est et le Nord le matin. Amélioration en fin de matinée.



➡️ En début de matinée les averses jouent les prolongations sur le Nord et l'Est. Elles sont localement modérées dans les hauts et sur la région de Sainte Rose/Saint Benoît. Des débordements pluvieux sont possibles sur le Port et sur Saint Pierre.



En cours de matinée les averses deviennent moins fréquentes. Les éclaircies se multiplient alors qu'elles sont majoritaires sur l'Ouest et le Sud.



➡️ L'après-midi le littoral bénéficie d'un bon ensoleillement. Dans l'intérieur la couverture nuageuse péi ne donne localement que quelques averses sur les pentes de l'Ouest et sur celles de l'Est et du Sud-Est.



🎏 L'alizé tempère la sensation de chaleur sur les côtes Nord et Sud. Les rafales flashent à 60/70 km/h vers Gillot et sont même proches de 75km/h à Pierrefonds. Des rafales sont toujours observées au volcan, dans les plaines, à Cilaos et au Maïdo.

L'après-midi les brises sont plus actives sur les plages de l'Ouest.



🌊 La mer est agitée par le vent et la houle d'alizé de secteur Est et est même forte sur les rivages du Sud sauvage.

En revanche elle est praticable sur les côtes Ouest et Nord-Ouest.



🌡️ Les températures maximales restent légèrement supérieures aux normales de Décembre. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h37 le 25 -- Coucher du soleil : 18h58 le 25



🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1013.7 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 32 Saint Paul 32 Grand Fond 33 Pointe 3 Bassins 33 Tan Rouge 28 Colimaçons 26 Les Makes 28 Saint-Louis 33 Pierrefonds 31 Saint Philippe 30 Sainte Rose 30 Saint Benoit 30 Saint André 31 Volcan 19 Maïdo 21 Bourg Murât 22 Plaine des Palmistes 24 Cilaos 29 Salazie 28

Températures du jour dans les stations de METEO FRANCE



Analyse de la situation de surface cet après-midi

