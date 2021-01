A la Une . Averses de pluie et orages dans le sud et l'ouest

Si la matinée a été plutôt clémente, entrecoupée d’averses bienvenues, la météo s’est dégradée dans le sud et l'ouest de l’île. Des coups de tonnerre bien sentis ont résonné. Par PB - Publié le Mardi 12 Janvier 2021 à 15:47 | Lu 458 fois





A 12H, "en conséquence et sur proposition de Météo France", En ce début d’après-midi, les restes de Danilo transitaient au Nord de La Réunion "en apportant un temps chaud, lourd et humide de saison" ,avait prévenu hier soir Météo France. Le risque d’orage accompagné de pluies intenses s’est également vérifié. Des coups de tonnerre ont été entendus dans le sud, au Tampon, à St-Joseph mais aussi à La Rivière Saint-Louis, Saint-Pierre et dans l'ouest.A 12H, "en conséquence et sur proposition de Météo France", le Préfet a décidé de lever la pré-alerte cyclonique . Pour autant, Jacques Billant a appelé à la prudence concernant notamment les radiers submergés, les ravines en crues ou encore les fils électriques tombés au sol.



(Ravine Bras de Dounae en crue à Trois-Mares, JFB du Sud)

(Chemin Stephane en crue, JFB du Sud)

(Rivière Saint-Louis, Marie et Pierre)