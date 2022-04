Averses dans les hauts, éclaircies sur le littoral

Après un début de journée agréable et ensoleillé sur une majeure partie de l'île, malgré la présence de rares averses sur le littoral Est, les nuages se développent tranquillement au fil des heures le long des pentes.



A la mi-journée, les nuages couvrent l'intérieur de l'île et les premières averses sont déjà possibles dans les hauts de l'Ouest et sur le massif du Volcan. Les éclaircies résistent quand même sur la bordure littorale au cours de l'après-midi.



En revanche, les averses se multiplient dans les Hauts, avec une préférence pour les hauts du Nord, de l'Est et du Nord-Ouest et sur le Volcan. Ces dernières sont parfois modérées et instables et peuvent s'accompagner d'un coup de tonnerre au cours de l'après-midi. Des débordements pluvieux sont aussi possibles en fin d'après-midi en direction du chef-lieu et la route en corniche.



Les températures maximales atteignent les 29 à 32°C sur le littoral, 25 à 27°C à Cilaos et 18 à 20°C au Maïdo et au Volcan.



L'alizé de secteur Est à Nord-Est est faible en matinée et laisse rapidement sa place aux brises pour le reste de la journée.



La mer est peu agitée à agitée. La houle d'alizé continue de s'amortir et avoisine les 1,20 mètres sur la côte Est et Nord tandis que la houle de Sud-Sud-Ouest prend l'ascendant et s'installe entre la Pointe de la Table et la Pointe des Galets en atteignant les 1,50 mètres.