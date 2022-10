A la Une . Avenir de Run Market : Le groupe mauricien IBL entre en négociations exclusives avec SAB

​Le groupe réunionnais Société Adrien Bellier (SAB), actionnaire majoritaire de Make Distribution qui exploite les quatre enseignes commerciales Run Market, et le groupe mauricien IBL Ltd annoncent entrer en négociations exclusives. Par LG - Publié le Vendredi 14 Octobre 2022 à 22:21





"Ce plan de restructuration implique d'entrer en négociations au plus vite, et à un rythme soutenu, avec les créanciers, fournisseurs et salariés de l'entreprise, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, afin de maximiser ses chances de succès et offrir le meilleur avenir à Make Distribution", conclut ce communiqué commun. Les négociations se précisent entre un groupe mauricien et Run Market

Comme nous vous le révélions le mercredi 5 octobre, les négociations étaient très avancées entre le groupe mauricien IBL et Make Distribution. Des représentants du groupe mauricien avaient effectué le tour du propriétaire ces dernières semaines afin d'affiner son étude de marché et d'avoir un aperçu concret du potentiel des quatre grandes surfaces situées principalement dans le Nord-Est de l'île et à Saint-Paul.

L'avenir des 750 salariés se jouera durant cette phase de négociation finale qui restera soumise à l'appréciation de l'Autorité de la concurrence.



Enfin, depuis la semaine dernière et la révélation de l'intérêt porté par ce groupe mauricien, la présidente de Région a immédiatement fait savoir qu'elle appelait de ses voeux une solution réunionnaise. Ce à quoi le préfet, lors d'un échange avec la presse le lendemain, a répondu que, si cette posture de patriotisme économique était soutenable, encore faut-il que les acteurs économiques réunionnais proposent une meilleure offre que les mauriciens.