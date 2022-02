Communiqué "Avec vous" : La tribune du sénateur Michel Dennemont

Michel Dennemont exprime son soutien à Emmanuel Macron pour les élections présidentielles. Voici l'intégralité du communiqué. Par NP - Publié le Mardi 15 Février 2022 à 10:22





Je constate aujourd’hui, avec satisfaction que les rangs se renforcent derrière notre Président Emmanuel Macron. Malgré un bruit de fond souvent issu de fausses rumeurs ou de fake news montées par des « complotistes en herbe », je suis heureux de voir que la raison l'emporte dans l'intérêt du pays, de la Réunion, des Réunionnaises et des Réunionnais.



Je constate que mon choix, en 2017, de rejoindre le groupe des sénateurs LAREM était déjà le bon. Maintenant, au moment crucial pour notre pays qu'est l'élection présidentielle, il est rassurant de voir plusieurs responsables, politiques et économiques ou encore associatifs, de notre département rejoindre le choix qui est le mien depuis 5 ans .



Au regard du bilan de notre président qui a su tenir la France debout malgré la crise sanitaire mondiale, le soutenir et l’appeler à faire un autre quinquennat, c'est faire preuve de lucidité et de responsabilité. Comme l’a bien dit notre ministre de l'outre-mer « on est content d'être en France dans ces moments-là ».



Oui, le président de la République et son gouvernement avec le soutien du parlement ont travaillé pour tenir le pays à flot et le faire progresser. Dois-je rappeler que la taxe d’habitation a été supprimée, que les petites retraites agricoles ont été valorisées, que l’allocation adulte handicapé a été augmentée ? Dois-je rappeler que grâce au « quoi qu’il en coûte » l’économie du pays a été sauvée, que le chômage partiel a permis de sauver des emplois, que le prêt garantie Etat a permis à nombre d’entreprises de survivre à la crise sanitaire ?

Je citerais encore le plan de relance qui a permis la création et le renforcement de nombreuses entreprises et donc de maintenir l’emploi et même d’en créer. Nous avons eu un gouvernement protecteur de ses citoyens tout au long de la crise sanitaire



Aussi, je remercie les acteurs de la société civile, les acteurs économiques, les conseillers municipaux, les maires, conseillers départementaux, de faire ce choix d'œuvrer pour la réélection d'Emmanuel Macron. Je prends acte aussi de la décision de la droite sociale d'apporter tout son soutien au président et j'appelle les Réunionnais à faire de même devant les grands enjeux qui attendent la France et en particulier La Réunion.

Le temps n’est plus aux querelles de chapelles ou aux écuries présidentielles. Le temps ne peut pas être à l’opposition systématique qui, in fine, ne fait que desservir nos concitoyens.



Nous devons faire preuve de responsabilité et porter à la tête de notre pays pour un deuxième quinquennat Emmanuel Macron. Le seul qui a vraiment l'étoffe de président de la République.



Michel DENNEMONT

Sénateur LAREM

