Economie Avec un "espace Entreprenariat" flambant neuf, la CCIR veut bichonner les entreprises

C’est un "espace Entreprenariat" flambant neuf de plus de 350 m2 qui a pris place au rez-de-chaussée de la CCIR de Saint-Denis. Inauguré ce lundi soir, l'endroit dédié aux porteurs de projets et chefs d'entreprises se substitue à la "Maison de l'entreprise". Combinant "accompagnement" et "autonomie", le lieu à vise à répondr e aux principaux besoins d'un entrepreneur.



Dès l'accueil (l'entrée est désormais située rue de Paris), le visiteur aura affaire à un interlocuteur, lequel sera chargé de réaliser une fiche contact avant de le diriger. "Plus que de l'accueil, on qualifie, on met le client dans un parcours et on garde une trace", explique Azize Amode, le directeur du Pôle économique.

L'entrepreneur sera ensuite invité à découvrir l' "espace d'information autonome". L'occasion, depuis un ordinateur tactile, de prendre connaissance des différents outils numériques (disponibles en ligne) dont la CCIR s'est dotée. Le "CCI Business builder" pour construire son projet entreprenarial, "Les-aides.fr" pour visualiser la liste exhaustive des aides existantes sur le département ou encore "Flash'Diag" pour réaliser un diagnostic rapide et identifier les sources de progrès.



Ateliers thématiques et rendez-vous individualisés



"C’est un parcours découverte qui permet de commencer à travailler sur les différentes phases de la création d’entreprise", résume Azize Amod e. À cela s’ajoutent "des ateliers thématiques ou des rendez-vous individualisés" .

De l'espace formalités à l'espace "entreprises en difficultés" en passant par l'espace "emploi et compétences", c'est ainsi un accompagnement complet que promet la CCIR avec ce nouveau site pensé comme un guichet unique.



De quoi "simplifier la vie des entreprises", note le directeur, précisant que des espaces similaires devraien t voir le jour dans le Sud (au premier trimestre 2020) puis dans l'Ouest.



En 2018, la CCIR a recensé plus de 17.400 contacts physiques dans les "Maisons de l'Entreprise", dont 9175 dans le Nord, 4867 dans le Sud et 3423 dans l'Ouest. Ce sont au total plus de 10.000 porteurs de projets qui ont été accueillis. M.A Lu 230 fois







