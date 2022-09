A la Une ... Avec un album et une nocturne à venir, William Mendelbaum hausse le tempo

Le talentueux pianiste réunionnais William Mendelbaum revient avec un nouvel album et un festival de jazz à Saint-Denis le 15 septembre. Une cadence infernale qu’il maîtrise à la perfection. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 6 Septembre 2022 à 10:33





La 1ère édition "des nocturnes du Jazz océan" aura lieu à l'auditorium Maxime Laope du Conservatoire Régional à Saint-Denis à partir de 18h30 ce 15 septembre. Son visage et sa musique vous disent sûrement quelque chose. Depuis quelques années, William Mendelbaum arpente les scènes locales où il s’exprime grâce aux notes de son piano, mais également partout à travers le monde . Mais c’est bien à La Réunion qu’il a décidé de franchir un cap.L’artiste de jazz va sortir son premier opus personnel le 15 septembre. Il s’agit d’un album live lors d'un concert donné au Sunside à Paris, dans le cadre du festival "Pianissimo festival XVII". Il avait déjà participé à deux autres albums mais où il n’était pas leader du projet. Cet opus sera disponible sur les plateformes de téléchargement légales.Ce 15 septembre 2022 sera définitivement à marquer d’une pierre blanche pour l’artiste. Avec son association "Deux mains et un piano", il lance " les nocturnes du Jazz océan ", une soirée où les jeunes talents du jazz émergeant sont mis en avant. Pour cette inauguration, William Mendelbaum va assurer la première partie en solo avant d’être rejoint par le batteur David Adelson, avec qui il forme les Mendelson Brothers La 1ère édition "des nocturnes du Jazz océan" aura lieu à l'auditorium Maxime Laope du Conservatoire Régional à Saint-Denis à partir de 18h30 ce 15 septembre.





