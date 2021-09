A la Une . Avec son livre "Aidons les animaux", l’autrice réunionnaise Lydie Colette sensibilise les marmailles

L'autrice réunionnaise Lydie Colette a publié un livre destiné aux enfants dans lequel elle aborde les problématiques liées à l'environnement et au bien-être animal. Le tout en donnant aux marmailles des clés pour agir. Par N.P - Publié le Dimanche 12 Septembre 2021 à 10:19





"Après plusieurs voyages en Arctique, Asie, Afrique ou encore en Australie, ce livre sur l'environnement, les espèces menacées et le bien-être animal s’adresse aux 6-12 ans (et aux plus grands quand-même) !", explique celle qui est à la fois rédactrice, photographe, et dont le premier livre, "Noa, à la rencontre des enfants du monde" (chez Bayard), a obtenu 2 nominations littéraires au Canada.



