Communiqué Avec son innovation pour lutter contre la mouche du fruit, une entreprise réunionnaise ira à Paris pour convaincre les investisseurs

Grâce à French Tech Rise, un dispositif pour rompre l’isolement des Start up en région, La French Tech La Réunion propose d’envoyer une start-up locale rencontrer des grands fonds d’investissement. Avant-hier, c’est SIVA Industrie (Solutions Innovantes de Valorisation Agricole) qui a gagné son ticket pour la métropole où elle pitchera devant les plus grands fonds d’investissement. Par N.P - Publié le Vendredi 14 Octobre 2022 à 16:39

Le communiqué :



French Tech Rise est une initiative du gouvernement qui permet d’identifier des pépites de toutes les régions de France et de les inviter à participer à un évènement exclusif avec les plus grands fonds d’investissements en capital-risque présents à Paris. Concrètement, l'ambition de French Tech Rise est de connecter 20 startups issues des écosystèmes territoriaux avec des fonds d'investissement nationaux. Ces 20 startups présenteront leurs projets à des investisseurs nationaux, en particulier des fonds d’investissement. Trois prix seront remis lors de l'événement national.



15 candidatures, le jury a fait sa pré sélection et 5 start up se sont présentées avant-hier devant le jury local composé de membres de French Tech La Réunion, Bpi France, Interinvest, Technopole de la Réunion, Reuniwatt, Village by CA Réunion et Qualitropic. Seule l’une d’entre elles pouvait être sélectionnée pour participer à l’évènement national. C’est SIVA Industrie qui a remporté son ticket pour Paris. Siva Grondein et Ophélie Pomeng, co-créateurs, pitcheront devant les principaux Venture Capital français, avec la possibilité de les rencontrer lors de RDV one-to-one mais également échanger avec les pépites de tout le territoire. La start-up sélectionnée pourra également concourir pour l'un des 3 prix remis lors de l'évènement national et augmenter sa visibilité (couverture du programme sur les médias sociaux de la Mission FrenchTech et du réseau des Capitales et Communautés French Tech etc..).



Objectif, une levée de fonds de 3 millions pour l’entreprise réunionnaise.



En 2019, l’exportation de certains fruits est interdite vers l’Europe. La Responsable ? La mouche des fruits qui s’attaque aux vergers de fruits tropicaux et ravage les cultures. L’exportation de certains fruits, comme les mangues, a donc été interdite pendant près de 3 ans pour que l'insecte ne se répande en Europe, et plus particulièrement dans l’Hexagone. C’est ici que naît SIVA Industrie avec à sa tête, Siva Grondein, Ingénieur QHSE qui avait réussi à importer un an plus tôt des mangoustans d’Asie. Ces derniers étant soumis à des traitements physico-biologiques, il s’en inspire alors pour trouver une voie de commercialisation pour les fruits réunionnais et la relance de l’export, à la demande des services de l’Etat. Il met rapidement au point une solution, seule à ce jour en Europe, qui soit agréée pour le traitement phytosanitaire biologique par procédé innovant de vapeur d’eau.



Efficace contre la mouche des fruits, la technologie développée par SIVA Industrie a obtenu l’agrément définitif de la DAAF en 2021. La jeune start up réunionnaise souhaite donc accélérer son développement. Elle vise pour ce faire une levée de fonds de 3 millions qui lui permettrait de financer un bâtiment bioclimatique pour accueillir son activité. C’est à Paris le 2 Décembre que la start up réunionnaise devra convaincre les investisseurs.