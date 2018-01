Avec ou sans moustache…

À ce qu’il paraît vous êtes de nouveau candidat à la Région en 2021 M. Thierry Robert, quoi que jusque-là de l’eau aura coulé sous les ponts et la moustache aura sûrement repoussé.



Doit-on vous rappeler qu’à l’époque vous étiez au premier tour des régionales tête de liste avec votre super parti ! Tout le monde se rappelle sûrement de ce logo qui a tenté de nous ramener en enfance avec ce « T » érigé comme celui de Superman, mais n’est pas super-héros qui veut et puis Thierryman ça sonne faux. Trop de tentative de manipulation tue la manipulation !



Par la suite, la tentation est bien trop forte pour vous, vous vous êtes donc rallié à une gauche fragile pour vous assurer au moins de pouvoir poser vos petites fesses sur l’un des fauteuils de l’hémicycle. À peine arrivé, la frustration tellement grande de ne pas être au centre de l’hémicycle que vous démissionnez déjà ! Quelle alliance ! Quel projet ! Un riz réchauffé du dimanche soir pour s’assurer avoir de quoi manger dans l’assiette !!!



Gauche puis en marche aux présidentielles « A la fé dentel dan marché forin St Leu li ! », la suite on la connaît, le Macron et toute son équipe n’avait vraiment rien à faire de vous ! Et dernièrement vous revoilà centre et droite comme dit le proverbe « ventre affamé prend tout en gré » ou encore « A un affamé tout est bon ».



Monsieur le député, oh non ! jamais en tant que réunionnais nous pourrons penser une seule seconde que cette candidature est celle qu’il faut à la Réunion. Encore moins au vu de l’image que vous véhiculez des Réunionnais du côté de Paris. Nous avons besoin d’élus forts de propositions et d’ambitions et non de scandales ! ! !



Pour reprendre vos propos, « Na pli rien pou zot. Zot nora poin dgalé pou transporté. Si zot la fé zinvestissemen mi koné pa komen zot sa en sort a zot.» C’est comme ça que vous vous adresser à tous ces hommes et ces femmes du monde des transporteurs qui luttent chaque jour pour assurer l’avenir de leur société, de leur famille et de leur destin? Au moins, les choses sont dites ceux qui ne sont pas en accord avec vous « en sorte a zot »



Encore une dernière chose, vous un spécialiste de l’économie? Non mais laissez-moi rire. Oh titi, ça va les chevilles ?



Pour vous être un expert en économie, c’est faire du fric et arnaquer ses clients, selon vous. Car oui vous avez bien été condamné en septembre 2016, un expert en économie et du bâtiment qui oublie deux étages à sa demande de permis de construire on aura tout vu et je vous passe tous les détails. Mais vous avez bel et bien été condamné ! La meilleure et cela on l’a tous vu et entendu, vous n’avez même pas été en mesure de payer les 550 000 €… Ah si ! pardonnez-moi ! Il paraîtrait que vous les payer, non pas avec le fruit de votre entreprise non avec les deniers publics, à savoir votre salaire de député.



En gros, votons Thierry Robert et aidons-le à rembourser ses dettes et ses condamnations d’entrepreneur. « Mi ve bien i di kreol lé solidaire, mais kouyon,non et enkor moin macro! »



« ALORS EN SORT A OU !!!»