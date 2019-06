<<< RETOUR La Réunion Positive

Avec le SLIME, la Région Réunion lutte contre la précarité énergétique Dispositif National mis en oeuvre par la SPL Horizon Réunion et financé par la Région Réunion et son partenaire EDF, le SLIME est un véritable outil d’accompagnement et de lutte contre la précarité énergétique. Il a vocation à faciliter le repérage des ménages en situation de précarité énergétique, tout en permettant une meilleure orientation de ces publics vers les dispositifs d’aides existants. Déjà plus de 10 000 foyers réunionnais ont pu bénéficier de ce dispositif.

A La Réunion, nombreux sont les ménages pour qui la fourniture en eau chaude, l’éclairage, la conservation des denrées alimentaires ou leur cuisson, représentent un coût énergétique difficilement supportable. Aussi, il existe un dispositif national, mis en oeuvre dans notre île par la SPL Horizon Réunion, qui permet aux collectivités d’apporter une réponse concrète à ce phénomène de précarité énergique. L’objectif est bien entendu de lutter contre la fracture énergétique, mais bien plus, car il s’agit aussi de créer chez les familles les bons réflexes et réduire ainsi les coûts liés à l’énergie.

UN GUICHET UNIQUE Le SLIME est conçu comme un véritable guichet unique où repérage des familles, diagnostic et solution se font dans une continuité fluide et efficace. Pour mener à bien cette mission, des ambassadeurs de l’énergie sont chargés de repérer auprès des organismes au contact des foyers en difficulté (CCAS des communes, la CAF, le Conseil Départemental, les bailleurs sociaux...) les familles en situation de précarité énergétique.



Les ressources énergétiques sont pour la plupart non renouvelables et les utiliser aujourd’hui compromet l’avenir. C’est pourquoi le bilan énergétique des ambassadeurs, peut véritablement contribuer à garantir les ressources de notre île.

DRESSER UN BILAN Le repérage permet par la suite aux ambassadeurs de se rendre dans les foyers pour réaliser un diagnostic énergétique complet tant sur les installations que sur les utilisations. Leur rôle est de comprendre comment la famille consomme son énergie, par l’analyse des factures et des installations, et de prodiguer conseil et accompagnement.



Les informations qui seront recueillies lors de cette visite permettra donc de dresser la situation du foyer, de cerner ses difficultés et de proposer des solutions concrètes (aide au montage de dossier de demande de subvention pour un chauffe eau solaire, orientation vers les services de l’EDF pour un changement de tarif ou asservissement d’un chauffe eau électrique, orientation vers le CCAS pour une demande d’amélioration de l’habitat...). L’objectif de cette visite est de dresser un état des lieux exhaustif des solutions à entreprendre pour la famille.



Quelque soit la situation des familles, les ambassadeurs sensibilisent également aux bons gestes, pour permettre une diminution des coûts énergétiques et de meilleures économies. C’est ainsi, qu’ils remettent à chaque foyer des équipements tels que des ampoules à led, des kits économes en eau, qui contribuent à faire diminuer les factures énergétiques.

