A la Une .. Avec le Point Conseil Budget, la CAF s’engage contre le surendettement

La CAF de la Réunion a officiellement présenté sa structure Point Conseil Budget (PCB) du Chaudron afin de prévenir le surendettement et favoriser l’éducation budgétaire. Ces lieux d’accueil labellisés vont accompagner les personnes qui rencontrent des difficultés financières afin d’éviter qu’elles ne tombent dans la spirale du surendettement. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 8 Janvier 2021 à 14:04 | Lu 244 fois

Dans le cadre de sa stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, le gouvernement a lancé les Points Conseil Budget (PCB). Ces lieux d’accueil labellisés par l’État ont pour objectif de prévenir le surendettement et favoriser l’éducation budgétaire. Ce vendredi, Camille Dagorne, sous-préfète en charge de la cohésion sociale et de la jeunesse, Frédéric Turblin, directeur de la Caf de La Réunion et Florence Mar-Picart, directrice adjointe de l'Institut d'Émission des Départements d'Outre-mer (IEDOM) ont présenté celui situé à la CAF du Chaudron.



En 2020, le PCB du Chaudron a accompagné 300 personnes en situation d’endettement. Si l’accompagnement était alors uniquement par téléphone, la structure va à présent pouvoir accueillir physiquement le public.



Un accompagnement pour tous les publics



Les PCB sont ouverts à tous publics et pas uniquement aux personnes bénéficiant d’aide de la CAF. Les professionnels priseront des conseils confidentiels, gratuits et personnalisés concernant la gestion d’un budget.



Le PCB s’oriente sur deux types de missions. La première consiste en l’accueil physique des personnes dont la situation financière se dégrade. La deuxième va porter sur une analyse des dossiers plus complexes avec une prise de contact auprès des créanciers afin de trouver des solutions et un accompagnement des démarches auprès de la commission de surendettement piloté par l’IEDOM.



L’endettement à La Réunion



La Réunion est l’une des régions les plus affectées par la précarité. En 2020, 1100 dossiers de surendettement ont été déposés. 58% des ménages n’ont aucune capacité de remboursement. L’endettement global déclaré s’élève à 35 millions d’euros.



À présent, l’île compte 2 PCB. Trois autres vont ouvrir dans les prochaines semaines afin de couvrir l’ensemble du département.



