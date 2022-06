Législatives

"Avec la victoire d’Emeline K/Bidi, Saint-Pierre Change de Cap !"

Emmanuel Doulouma, salue la performance de la candidate soutenue par la Nouvelle union populaire, Emeline K/Bidi, qui siégera à l'Assemblée nationale après avoir battu David Lorion. "Après les résultats d’Huguette Bello aux élections régionales, ceux de Jean Luc Mélenchon au premier tour des élections présidentielles, Saint-Pierre confirme une nouvelle fois son ancrage à Gauche en plaçant Emeline en tête des suffrages sur notre commune face au candidat sortant issue de la majorité municipale", clame le délégué de "Saint-Pierre Plus Verte".

Publié le Lundi 20 Juin 2022

Je salue aujourd’hui la victoire sans appel d’Emeline K/BIDI qui a été élue, ce dimanche, députée de la 4ème circonscription de La Réunion.



C’est également avec honneur que Saint-Pierre, Petite-Ile et Saint-Joseph portent, pour la première fois, une Femme à l’Assemblée Nationale pour nous représenter.



Après les résultats d’Huguette BELLO aux élections régionales, ceux de Jean Luc Mélenchon au premier tour des élections présidentielles, Saint-Pierre confirme une nouvelle fois son ancrage à Gauche en plaçant Emeline en tête des suffrages sur notre commune face au candidat sortant issue de la majorité municipale.



Cette nouvelle victoire, nous la devons à l’Union des forces progressistes et citoyennes qui croient qu’un nouveau monde est possible. Nous la devons également à celles et ceux qui accompagnent le renouvellement de la classe politique.



L’élection d’Emeline K/BIDI porte également l’espérance d’un Grand-Sud capable de travailler main dans la main pour l’avenir de nos communes et de La Réunion !



Je remercie l’ensemble des Saint-Pierrois et des militants qui ont permis de changer de cap, je leur dis maintenant alon travail …