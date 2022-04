Communiqué Avec la bourse ZERO 3000, "concrétisez l’aventure dont vous avez toujours rêvé"

Le concours de la bourse ZERO 3000 Au bout du rêve est lancé 3 semaines avant l’ouverture du Festival du Film d’Aventure de La Réunion. Par N.P - Publié le Mardi 5 Avril 2022 à 11:08

Le communiqué :



La 18ème édition du Festival du Film d’Aventure de La Réunion se déroulera du dimanche 30 avril au jeudi 19 mai 2022. 9 journées et soirées de projection sont au programme.



Grande nouvelle : l’ouverture du festival sur la plage de Cap Homard fait son retour ! Et cette année nous vous proposons une journée complète d’activités et d’animations pour tous publics de 9h30 à 17h avant la projection des 4 films hors compétition. Ce sera le samedi 30 Avril.



Les 6 films en compétition sont projetés :

- au théâtre Luc Donat au Tampon les 4, 5, 6 mai et une journée complète de 9h30 à 21h le samedi 7 mai - au Teat Champ Fleuri les 11, 12 et 13 mai

Les 2 films primés par le Prix du Public d’une part et le Prix des collégiens d’autre part, seront projetés le Jeudi 19 mai 2021 à Léspas à Saint-Paul lors de la soirée de clôture.



C’est devenu une habitude, le concours de la bourse ZERO 3000 Au bout du rêve est lancé 3 semaines avant l’ouverture du festival : ce lundi 4 avril.



Voilà 5 ans que la bourse aide chaque année 3 aventuriers réunionnais à financer leur projet d’aventure hors de l’ile : descente de l’Amérique latine en vélo et kite-surf, traversée de la Nouvelle-Zélande à pied, descente du Canal des Pangalanes à Madagascar en paddle, randonnée à travers le Greater Patagonia Trail, …



En 2021 en raison du contexte sanitaire particulier, cette bourse a financé des projets d’aventure à La Réunion même, l’occasion idéale de prouver qu’il n’est pas nécessaire d’aller à l’autre bout du monde pour vivre une expérience inoubliable. Il suffit juste d’un peu d’imagination, d’une bonne dose de motivation et d’un brin d’abnégation.



D’un montant équivalent à 4 000€ minimum offert par le magasin spécialisé dans les activités Outdoor - ZERO 3000- la dotation est répartie ainsi : 2 000€ de dotation financière, 1 500€ en bons d’achat dans le magasin et 25% de remise sur tous les équipements sans limitation de panier. De quoi s’équiper avec du matériel de haute qualité grâce aux marques de référence proposées par ZERO 3000.



Cette bourse est répartie entre les 3 meilleurs projets retenus par le jury. Elle s’adresse à toute personne âgée de 18 ans et plus résidant à La Réunion, désireux de réaliser une aventure sportive, humaine, individuelle ou collective, partout dans le monde. Cette aventure devra illustrer la devise de l’association : « Aller au bout de son rêve malgré les difficultés et les doutes, à force d’audace et de détermination ».



Les aventuriers devront constituer un dossier de candidature à télécharger sur le site auboutdureve.fr et le remettre au plus tard le 12 juin 2022.



Un projet vous trotte dans la tête depuis un moment ? Vous n’avez jamais vraiment osé franchir le pas qui vous plonge dans l’inconnu ? On vous dit que votre projet est trop dur pour être réalisable ? La bourse ZERO 3000 Au bout du rêve est peut être le détonateur qu’il vous faut pour évacuer les doutes et mettre les voiles vers l’inconnu !



Sachez que ZERO 3000 peut également vous accompagner dans le choix de votre matériel et/ou commander des références spécifiques si elles ne sont pas disponibles en magasin.



Surtout, ne laissez jamais personne vous dire que c'est impossible !



