Océan Indien Avec l'aide d'Air Austral, Air Madagascar compte ouvrir de nouvelles lignes

La compagnie Air Madagascar a révélé la semaine dernière, lors d'une conférence de presse, son business plan pour les années à venir.



Grâce au partenariat avec Air Austral, la compagnie nationale malgache prévoit l’ouverture et la reprise des lignes aériennes vers les villes européennes comme Düsseldorf, Genève ou encore des pays comme l’Italie.



Outre le ciel européen, Air Mada­gascar vise également l’Inde ainsi que l’Afrique Australe, dont des villes comme Maputo, Johannesburg, selon le journal L'Express de Madagascar.



L’opération se fera, dans un premier temps, via La Réunion et puis une ligne directe depuis Antananarivo.



L’ouverture de ces lignes ne se fera cependant pas dans l’immédiat. Il faudra encore attendre quelques années, c’est-à-dire la phase deux du partenariat avec Air Austral.



À court terme, les dirigeants de la compagnie envisagent le renforcement du long courrier Antananarivo–Paris. L’augmentation de fréquence sur cette ligne est prévue en période de pointe à partir du mois de juillet 2018.



Pour assurer la desserte de ces lignes, Air Madagascar a prévu l'acquisition de nouveaux appareils. Une opportunité pour Air Austral de négocier des tarifs plus avantageux grâce à un achat groupé, au moment où la compagnie régionale commence à réfléchir au renouvellement de ses Boeing 787, 777 et 737.



Boeing ou Airbus? L'avenir nous dira quel constructeur les deux compagnies vont choisir... Pierrot Dupuy Lu 62 fois





