Politique "Avec cette victoire, nous sommes en position de continuer le chemin"

Farid Mangrolia, ex-référent LREM et candidat aux législatives sur la première circonscription, réagit à la réélection d'Emmanuel Macron. Par N.P - Publié le Dimanche 24 Avril 2022 à 22:13

Le communiqué :



Je remercie toutes les Dionysiennes et les Dionysiens qui ont fait le choix du vivre-ensemble face au choix du repli sur soi. Beaucoup encore reste à faire et aujourd’hui avec cette victoire nous sommes en position de continuer le chemin, de continuer le combat, avec le plus grand rassemblement auprès d’Emmanuel Macron, pour faire gagner La Réunion ! Farid Mangrolia TOUS DIONYSIENS Ex-Référent LREM