Avec cette épidémie, vivons-nous une leçon d'humilité ?

Les médecins dans leur ensemble avouent leurs limites face au coronavirus : "Il faut rester chez soi, ne pas contaminer les autres et attendre que nos défenses immunitaires fassent le job". Voila ce que l'on peut entendre et notamment déduire de tout ce qui se passe en toile de fond de cette épidémie.



Notre civilisation matérialiste très sophistiquée (et quelque peu "arrogante" en minimisant notre vulnérabilité) est attaquée par ce virus. Seuls les enfants arrivent à endiguer ce mal grâce à leur moelle osseuse et à leurs défenses immunitaires (les lymphocytes T) produites par le thymus (glande qui cesse d'être fonctionnelle à partir de 13 - 14 ans), jusqu'à ce que l'adolescent atteigne une certaine résilience psycho-organique (du moins c'est ce que l'on peut espérer pour lui s'il n'a pas été trop "couvé" !).



Cette épidémie, une leçon d'humilité ! ?