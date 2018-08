Avec "Spider 974", des jeunes du Tour des Roches déterminés à prendre leur quartier en main

"Spider 974". C'est le nom qu'ils ont choisi parce qu'ils veulent "tisser [leur] toile dans tout ce qui est possible". Six jeunes du quartier Tour des Roches de Saint-Paul ont récemment rejoint une coopérative (CAE*) pour lancer leur propre activité. Objectif : proposer de la conciergerie d'entreprise, pour mettre des compétences à dispositions des sociétés ou associations. "On veut prendre notre quartier en main", expliquent-ils, volontaires et déterminés. Leur slogan ? "Demandez et nous vous trouvons la solution, puis nous gérons tout".



Parmi les missions qui leur tiennent à coeur : la propreté. "On est dans un quartier touristique, un quartier très emprunté par les sportifs, mais il n'est pas vraiment entretenu. Il manque beaucoup d'effectifs par rapport à la suppression des contrats-aidés", explique Lidien Coutandy. Autre idée du petit groupe d'entrepreneurs : "guider les touristes".



À eux six, ils forment un réseau de compétences diverses et variées. "On vient des domaines de la sécurité, de la cuisine, du bâtiment, des espaces vert ou encore du génie civile", expliquent ceux qui souhaitent servir d'interface avec les gens du quartier et proposer ainsi tout un tas de services, accompagnés par la coopérative Energie Alternative Réunion.



"L'idée est de les aider à développer leur activité. Sortir du modèle du contrat aidé pour aller vers une activité privée, en respectant les principes d'économie sociale et solidaire pour permettre le partage des richesses", souligne Gilles Bourgin, chargé de développement. Avec le numéro de siret et les ateliers de formations, les jeunes "apprennent à entreprendre".



Outre l'aspect logistique, qu'ils continuent d'apprendre au fur et à mesure, les six dalons cherchent un autre coup de pouce, d'ordre financier. "Nous avons besoin de subventions, car nous partons de rien". Et espèrent bien pouvoir concrétiser, le plus rapidement possible, leurs ambitions.

*CAE : coopérative d'activités et d'emploi