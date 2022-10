Avec Soliha, adoptez les bons éco’zestes !

Soliha organise un atelier de présentation du dispositif Zeste, ce mercredi 19 octobre, de 8.30 à 12.30, au Carré Fayard, à Saint-André, dans le cadre du « marché équitable ». L’objectif est de sensibiliser les habitants à réaliser des économies d’énergie dans leur quotidien.



Durant la matinée, les équipes Zeste proposeront aux résidants de la ZAC Fayard, du conseil à domicile et un suivi des initiatives engagées par les ménages.



Déployé sur l’ensemble des territoires d’outre-mer, le programme Zeste s’inscrit dans le cadre de la loi sur la transition énergétique. A La Réunion, Soliha est le partenaire missionné pour mettre en œuvre le programme Zeste et accompagner gratuitement tous les ménages vers les économies d’énergies renouvelables.



Cette action est réalisée avec le concours de la Cirest, de la Ville de Saint-André (Contrat de Ville) et des associations du quartier.