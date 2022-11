A la Une .. Avec "Lilèt Maron", le Théâtre d’Azur créolise Marivaux

Pour sa 87e création, le Théâtre d’Azur va présenter "Lilèt Maron", une version créole de « l’île des esclaves » de Marivaux. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 7 Novembre 2022 à 17:28

Toujours aussi actif, le Théâtre d’Azur présente le 11 novembre sa 87e création, et la deuxième de l’année, nommée "Lilèt Maron". Cette pièce est une adaptation créole de "l’île aux esclaves" de Marivaux, dont l’objectif était de montrer la relation entre les maîtres et les esclaves à la fin du XVIIIe siècle.



Bien évidemment, François Folio, le directeur du Théâtre d’Azur, ne va pas se contenter d’une simple reprise. Déjà en raison de la traduction qui n’est pas aussi facile. "Le créole est une langue très imagée, tu ne peux pas traduire mot à mot en créole. Donc il faut passer par l’imaginaire et le lexique créole, c’est-à-dire toutes les images, toutes les paraboles et toutes les métaphores pour arriver à un résultat", souligne l’homme de théâtre.



François Folio indique qu’il n’y a pas que sur la langue qu’il va mettre sa patte. "J’ai écrit et changé certains comportements de personnages", explique le metteur en scène qui pourrait avoir également réservé des surprises concernant la fin "en bisounours".



Il promet cependant de garder l’intrigue proposée qui consiste à "se demander si un individu, quels que soient sa place ou son rang social, doit laisser place à la cruauté et à l’indifférence pour flatter son ego. Pourrait-on mettre en avant davantage d’humanité et traiter son semblable comme soi-même?"



La réponse est à retrouver du 11 novembre au 19 décembre au Théâtre d’Azur.



