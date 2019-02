Avec "Des ailes au loin", Jadd Hilal remporte le Grand Prix du Roman Métis 2018

C'est avec son premier roman, Des ailes au loin (Elyzad), que Jadd Hilal a remporté le Grand Prix du Roman Métis 2018.



Le lauréat a reçu son prix mercredi dernier dans le salon d’honneur de l’ancien hôtel de ville de la mairie de Saint-Denis, en présence de Yamen Manaï - lauréat du Grand Prix du Roman Métis 2017 et président du jury - ainsi que de nombreux lecteurs et connaisseurs de littérature. L'auteur a en outre reçu une dotation de 5 000 euros.



L'écrivain sera de retour à La Réunion en avril puisqu'il a obtenu également le Prix du Roman Métis des Lycéens 2018. L’occasion de rencontrer les lycées ayant participé au palmarès.



Dans son roman, dont l'histoire se passe des années 1930 aux années 2000, quatre femmes libano-palestiniennes tenaces, déterminées et attachantes racontent la panique des départs dus à la guerre et leur exigence de liberté ; et témoignent de l’exil comme d’une aspiration à exister.



Un ouvrage qui a obtenu un beau palmarès puisque finaliste du Prix de la littérature arabe 2018 attribué par l'IMA et la fondation Jean-Luc Lagardère, finaliste du Prix Senghor du premier roman 2018 ou encore, entre autres, finaliste du Prix du Jeune Romancier du Touquet-Paris-Plage.