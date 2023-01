Avec -62°C en Sibérie, des records vieux de 20 ans battus : "C'est dur de respirer"

Une première depuis 20 ans. En Sibérie, il est dur de respirer avec le mercure qui est descendu jusqu’à -49 degrés dimanche. Dans les alentours de Lakoutsk, au centre, même si les 350.000 habitants sont habitués au froid, il devient difficile de s’adapter aux températures extrêmes, rapporte BFMTV. Nul besoin de glace car les poissons sont naturellement congelés.



"l fait très froid, c'est dur de parler, de respirer, de bouger car on porte 100 couches de vêtements. Travailler est très dur mais nous devons vendre nos produits", raconte une commerçante dans des propos rapportés par le média.



La température la plus extrême depuis 2002 en Russie a été notée à Tongulakh, ville qui bat elle-même son record de station, avec -62,4 degrés.



Depuis le début du mois de janvier, cette région de la Russie n'est pas la seule à connaître une vague de froid hors norme. "La vague de froid en Sibérie recouvre en réalité toute l'Eurasie, ce qui est énorme, avec -59 degrés par endroit (le plus froid depuis 1994 pour janvier)! Cet air froid refroidi même l'Inde, avec des températures inhabituellement basses à New Delhi (5°C le matin et 13° le jour)", a tweeté le 9 janvier Régis Crépet, spécialiste du climat.



Cette anomalie froide est imputée à des ondulations du jet stream, un courant d'air qui résulte de la rotation de la Terre et du réchauffement inégal de l'atmosphère terrestre, explique la Chaîne Météo. D'autre part, "des fluctuations de la tropopause, la couche qui délimite la troposphère dans laquelle nous vivons et la stratosphère au-dessus, peuvent expliquer en partie ces vagues de froid intenses".