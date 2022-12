A la Une . Avec 53,7% de voix, Eric Ciotti élu nouveau président des Républicains

Face au chef de file des sénateurs LR, Bruno Retailleau, le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti a remporté le second tour avec 53,7 % des voix. Par L.S - Publié le Lundi 12 Décembre 2022 à 16:31

Les adhérents des Républicains l’ont élu dimanche 11 décembre comme nouveau président du parti, avec 53,7 % des suffrages, au terme d’un second tour interne qui l’a opposé à Bruno Retailleau. La participation a atteint 69,70 % au deuxième tour contre 72,67 % au premier, a précisé Annie Genevard lors d’un point presse au siège du parti, rapporte Le Monde.

"Je suis de droite" et "je ne m’en excuserai jamais", a déclaré Eric Ciotti après sa victoire au "20 heures" de TF1, estimant que "la question est d’abord celle de la survie de la France" alors que "notre pays est frappé de déclin" voire "d’une sorte de décadence". Il a plaidé pour "une droite ferme, qui rétablisse l’ordre dans la rue" mais aussi une droite "du travail, de l’autorité, de l’identité, qui nous permette de vivre comme nous avons toujours vécu". Il a aussi promis "une droite de la liberté, qui fasse diminuer les impôts, les charges et les normes qui paralysent notre pays".



Selon les informations relayées par nos confrères, dans une tribune au Figaro publiée lundi 5 décembre, quelque cent vingt parlementaires avaient affiché leur choix en faveur de Bruno Retailleau, « candidat de la rupture, du renouvellement et du rassemblement ».

De son côté Bruneau Retailleau soutient dans un communiqué, « avec 46,3 % des voix, près d’un électeur sur deux s’est porté sur ma candidature », avance-t-il, avant de poursuivre, « nous avons fait se lever un véritable espoir de renouvellement et de redressement de la droite. Demain, ce résultat devra peser, a-t-il prévenu. L’unité n’est pas une option, mais une nécessité. Je compte sur Eric pour être au rendez-vous du rassemblement. »

Dans la dernière ligne droite, les candidats ont multiplié déplacements et interviews pour tenter d’emporter une élection beaucoup plus serrée que les précédentes, qui s’étaient jouées à un tour seulement. Même si le député des Alpes-Maritimes partait avec une longueur d’avance, il ne voulait pas revivre le scénario de 2021 lorsque, arrivé en tête au premier tour de la primaire, il avait dû s’incliner au second face à Valérie Pécresse, payant un « tout sauf Ciotti » chez les électeurs inquiets de sa ligne droitière.



Durant la campagne Eric Ciotti avait exprimé son refus du politiquement correct et sa volonté d'adopter un ton très ferme sur la sécurité et l’immigration. Bruno Retailleau, quant à lui très critique de Nicolas Sarkozy, avait fait campagne sur le thème de "rendre le parti aux adhérents" consultés par référendum, avec une ligne "clairement de droite" quoique "sans outrance".



Commentant cette élection, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a estimé que le duel Ciotti-Retailleau, c’est"le choix entre une droite conservatrice et une droite conservatrice", et a appelé les Républicains "à retrouver une boussole idéologique parce que nous avons besoin de travailler avec la droite républicaine".