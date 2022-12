Rubrique sponsorisée Avatar, la voie de l'eau, le très attendu retour des habitants de Pandora

Ils sont de retour... La famille Sully revient sur le grand écran plus de 10 ans après le succès de Avatar, le film aux effets spéciaux incroyables de James Cameron. Il semblerait que ceux qui ont eu la chance de le visionner aient été bluffés par des scènes majestueuses. A voir dès aujourd'hui à La Réunion... Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 14 Décembre 2022 à 07:43





Les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies sont la trame de cet Avatar, la voie de l'eau.



Se déroulant plus d'une décennie après le premier Avatar, les spectateurs vont retrouver Jake Sully et Ney'tiri qui ont formé une famille, et font tout pour rester aussi soudés que possible. Ils sont cependant contraints de quitter leur foyer et d'explorer les différentes régions encore mystérieuses de Pandora. Lorsqu'une ancienne menace refait surface, Jake va devoir mener une guerre difficile contre les humains.