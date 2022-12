A la Une . Avatar 2 est à retrouver dans les salles obscures

La suite tant attendue du film Avatar est sortie en salles ce mercredi, y compris à La Réunion. Par Mickaëlla Dijoux - Publié le Mercredi 14 Décembre 2022 à 14:33

"Avatar : La Voie de l’Eau". C'est le nom du nouveau film de James Cameron, sorti en salles ce mercredi 14 décembre, treize ans après le premier film devenu culte.



Initialement, Avatar 2 devait être mis à disposition du public 2014, mais sa sortie a été repoussée en raison de nombreux soucis. Il aura mis huit ans de plus pour voir le jour.



Si certains l’ont sans doute oublié, beaucoup l'ont adoré et attendaient avec impatience son retour sur le grand écran. C'est désormais chose faite avec un long-métrage de 3h10. Et bonne nouvelle, pour les plus grands fans : un troisième Avatar devrait sortir en salles en 2024.



Sur les réseaux sociaux, depuis plusieurs mois déjà, des bandes annonces et des extraits du film font fureur. Avatar 2 est d’ailleurs classé en tendance Twitter dans la catégorie France. De nombreux internautes expriment avoir hâte de redécouvrir l’univers d’Avatar ainsi que son aspect visuel et l’histoire des protagonistes Jake Sully et Neytiri.



Mais ce teaser de Avatar 2 est incroyable ?? J’ai vraiment l’impression que c’est en 3D pic.twitter.com/umjss9FuwU

— Alkor (@Alkor_yt) December 7, 2022

Les frères j’arrive pas à penser à autre chose qu’à Avatar 2

J’ai tellement hâte de voir ce que nous prépare James Cameron depuis plus de 10 ans et l’écart qu’il va mettre à tous les blockbuster actuel ça va être grandiose pic.twitter.com/6Yyf8YKxap

— Grim 🐟 (@Grimkujow_) December 9, 2022