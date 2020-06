Avant qu'il ne soit trop tard

La fin de la dépendance aux hydrocarbures en 2025 ?



Economies d'énergies exemplaires et lourds investissements dans les énergies renouvelables : promesses faites par la Région Réunion il y a 20 ans.



A cinq ans de l'objectif, les climatisations tournent toujours à plein régime dans les locaux de toutes les collectivités locales et le mix énergétique affiche toujours 65 % d'énergie fossile.







Pas de routes à énergie positive, ni de développement ambitieux du photovoltaïque public ne se profilent, malgré les promesses de tous bords, à l'horizon réunionnais.







La Région a bien contribué en 2016 financièrement au tournage du célèbre documentaire Demain et son million d'entrées pour laisser croire que l'énergie solaire de notre île y connaissait un développement exceptionnel.



Or, malgré un soleil très généreux, son exploitation progresse seulement grâce à l'initiative privée, mais malheureusement moins vite que la consommation d'énergie.







Pourtant, un investissement des collectivités locales proportionné aux enjeux se traduirait par des milliers d'emplois sur un secteur d'avenir. Il est bien dommage qu'elles ne s'y intéressent pas davantage pour l'emploi et le développement durable, et contre le réchauffement climatique !