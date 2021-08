Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Avant-première du festival Opus focus : le steel pan dans les quartiers de Saint-Paul Le festival Opus Pocus n’a pas encore commencé que l’on entend déjà le bruit des percussions, l’instrument à l’honneur de cette édition 2021. Le Steel Pan est l’instrument à découvrir dans les ateliers proposés dans les quartiers de la Ville de Saint-Paul.



Ces ateliers ont débuté lundi dernier au CASE de la rue Jacquot mais continuera à rythmer les différents quartiers des Bassins de vie :

Mercredi 4 août 2021 : 9 heures-11h30 au CASE Cerisier

Jeudi 5 août 2021 : 9 heures-11h30 et 13h30-16 heures au CASE de Carosse

Lundi 9 août 2021 : 9 heures-11h30 au CASE de Grand Fond

Mardi 10 août 2021 : 9 heures-11h30 au CASE Trois Chemins

Mercredi 11 août : 9 heures-11h30 au CASE du Guillaume

Samedi 14 août 2021 : 9 heures-11h30 au CASE de la Citerne Troussaille

La présentation de l'instrument ainsi faite, les ateliers réservent de belles surprises aux adultes, adolescent·es et enfants présent·es. C'est aussi une belle opportunité de rencontrer des musicien·nes professionnel·les, de se familiariser avec un instrument méconnu, et de repérer également des talents issus de quartiers isolés.

Sous le charme des sons mélodieux des Caraïbes, la pratique d’un tel instrument met en lumière la coordination des sens, la rythmique, la sensibilité auditive et sensorielle et l’écoute et la concentration exceptionnelles que l’on ne soupçonnerait même pas.

Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, via le festival Opus Pocus- prévu pour la fin du mois d’août 2021- s’inspire et veut apporter un souffle nouveau avec la mise en place d’un tel projet dans les quartiers du territoire.

Pour que la culture prenne vie et se démocratise. Que grâce à ces projets, des talents se dévoilent. En ces temps difficiles dûs à la crise sanitaire liée à la Covid-19, il est bon de rappeler que la Culture est la clé de voûte de l’émerveillement, de l’expression et de la réalisation de soi.

