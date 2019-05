Avant la NEO, un pont pour relier la NRL à Saint-Denis

C'est un nouveau paysage qui commence à se dessiner à l'entrée de Saint-Denis. Sur le Barachois, au niveau de la place du Général de Gaulle, des cocotiers et flamboyants ont été abattus ce jeudi matin pour permettre des fouilles archéologiques . Une opération liée aux travaux à venir du nouveau pont qui enjambera l'embouchure du bas de la Rivière. Un projet porté par la Région en partenariat avec la Ville, en attendant la concrétisation de la NEO (nouvelle entrée Ouest) "Le nouveau pont à vocation à être livré dans le même délai que la NRL, soit en 2022", indique Miguel Brethomé, chargé de mission "assistance technique infrastructures" à la Région. "II s'agit de récupérer les voies de la NRL, de créer un nouveau pont, et de réaménager toute la zone entre le square Labourdonnais, le Roland Garros et le Barachois".