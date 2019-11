La grande Une Avant-bras retrouvé dans l'estomac d'un requin : Le touriste écossais était venu fêter les 40 ans de sa femme





Il s'agit de Richard Martyn Turner, fonctionnaire britannique de 44 ans originaire d'Édimbourg en Écosse. Le quadragénaire était en vacances à La Réunion avec sa compagne, Verity Turner. Un voyage prévu pour fêter les quarante ans de son épouse, indique le



Pour rappel, le touriste était porté disparu depuis samedi. Il n'était plus réapparu après avoir pris la direction du lagon de l'Hermitage. Il était amateur de snorkelling, autrement dit de plongée en masque-tuba.



L'avant-bras de l'homme de 44 ans avait été retrouvé après une autopsie de routine du requin-tigre prélevé mardi au large de Boucan-Canot dans le cadre de la pêche préventive. La femme du Britannique avait identifié l'alliance sur la main du membre retrouvé.



Les examens post-mortem permettront d'identifier formellement la victime et de déterminer si le touriste est mort suite à une attaque de requin ou s'il était déjà décédé lorsqu'il a été mordu. Alors que les résultats des examens pratiqués sur l' avant-bras retrouvé dans l'estomac d'un requin-tigre pêché mardi sont toujours attendus , la presse britannique nous en apprend davantage sur l'identité de la victime présumée.Il s'agit de Richard Martyn Turner, fonctionnaire britannique de 44 ans originaire d'Édimbourg en Écosse. Le quadragénaire était en vacances à La Réunion avec sa compagne, Verity Turner. Un voyage prévu pour fêter les quarante ans de son épouse, indique le Daily Mail . La presse britannique ne fait pas dans la dentelle, quitte à mentionner des informations erronées. "Mr Turner nageait dans le lagon utilisé par les touristes et réputé "sécurisé" grâce à la barrière de corail qui le sépare de l'océan Indien. Mais quatre requins - dont celui qui a mangé le touriste - ont été observés nageant à l'intérieur du lagon dimanche", est-il écrit.Pour rappel, le touriste était porté disparu depuis samedi. Il n'était plus réapparu après avoir pris la direction du lagon de l'Hermitage. Il était amateur de snorkelling, autrement dit de plongée en masque-tuba.L'avant-bras de l'homme de 44 ans avait été retrouvé après une autopsie de routine du requin-tigre prélevé mardi au large de Boucan-Canot dans le cadre de la pêche préventive. La femme du Britannique avait identifié l'alliance sur la main du membre retrouvé.Les examens post-mortem permettront d'identifier formellement la victime et de déterminer si le touriste est mort suite à une attaque de requin ou s'il était déjà décédé lorsqu'il a été mordu. Amandine Dolphin - amandine.dolphin@zinfos974.com Lu 1821 fois