A la Une . Avance arêt’ cozer, le message de Benjam auprès des jeunes

Un clip écrit et réalisé en 4h, c’est le challenge qu’ont relevé Benjam et des jeunes en échec scolaire. « L’adrénaline, l’engouement autour de ce projet était supers » Par Nicolas Limbé - Publié le Samedi 3 Septembre 2022 à 06:20

Dans le cadre de l’insertion des jeunes en décrochage scolaire, Benjam, Black T, Titi le Comique et un certain Romain Capdepont, ont accompagné une vingtaine de jeunes sur plusieurs rendez-vous. La Mission Intercommunale de l’Ouest (MIO) est à l’initiative de ces échanges et son projet s’appelle Ree Life. « Vous seriez surpris du nombre de jeunes entre 15 et 17 ans en décrochage scolaire qu’il y a aujourd’hui. Ils passent leur vie sur Tik-Tok et Insta, mais la réalité c’est pas ça. Et ils ne savent pas qu’on le regrette plus tard. »



Avant de réaliser ce clip, il y a eu un gros investissement des artistes: ils leur ont fait passer des entretiens professionnels fictifs, leur ont partagé leur expérience, pourquoi dans tel ou tel cas il faut bien soigner sa présentation, quand est-ce qu’il faut bien parler français etc. Ils étaient là pour transmettre.



J’ai adoré travailler avec les jeunes.



Benjam explique sa démarche: « Nous aussi on est passé par là, être dans la rébellion, être en décrochage scolaire, n’écouter personne. Mais on leur a dit, on est là pour vous apporter quelque chose, je sais ce que c’est, on est passé par là. En tout cas aujourd’hui, nous on est pas obligés d’être là. »

Il nous décrit des profils qu’il connaît bien: « Ce sont des jeunes qui connaissent des problèmes familiaux et dans la vie. C’est des jeunes révoltés. Mais il y a des solutions, il y a d’autres portes. Il faut rester positif. »



Il reconnaît qu’il a dû faire face à ses propres préjugés et s’adapter « En tant qu’adulte on a un jugement envers ces jeunes, c’est pas facile. Mais il faut avoir une autre approche, et on apprend beaucoup sur eux. »



Mais alors, quelle est la conclusion pour le chanteur: « J’ai adoré travailler avec les jeunes. La façon dont ils sont captivés par autre chose quand ils sont vraiment intéressés. L’énergie et l’engouement qu’il y a eu autour de ce projet était supers. »

Qu’est-ce qu’on fait nous ? C’est facile de se plaindre.



« Pour le morceau, il fallait trouver un thème qui accroche, qui leur parle. » indique Benjam. Il poursuit: « Il faut arrêter de se plaindre. Il y a tellement d’outils, tellement de moyens mis en place par les parents. Qu’est-ce qu’on fait nous ? C’est facile de se plaindre. Mais faire quelque chose de notre temps de nos mains, c’est notre choix. » Les paroles ont été trouvées, choisies et écrites au fur et à mesure tout comme les plans de la vidéo. Il en ressort le refrain et le titre: « Avance aret’ cozer »



​L’instru avait déjà été choisie en amont par Black T et Benjam. Les jeunes ont adhéré au beat afro-américain, un peu trap mélangé au maloya. Accompagné de CEDKilla le clip s’est tourné à Dos-d’Âne en à peine 4h.