Ava stationnaire à 645 km de la Réunion

À 10H09 locales, le cyclone tropical Ava se trouvait à 17.7 Sud / 50.2 Est, à 645 km à l'Ouest/Nord-Ouest de nos côtes.



Il se déplace vers le Sud-Ouest à 9 km/h, et une p ression estimée au centre de 970 HPA.



À l'arrêt et avec une chute de pression en son centre, Ava pourrait bien se renforcer, avant de toucher terre et s'affaiblir comme l'estiment les prévisions.