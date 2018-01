Ava : 989 personnes sinistrées et plus de 2 000 évacuées à Madagascar

Alors cyclone tropical, Ava a touché terre, hier, en début d’après-midi à Madagascar et a rasé la partie Est de l’île, selon l’Express de Madagascar. Arbres déracinés, poteaux électriques tombés, inondations, les vagues sont également entrées dans de nombreuses habitations.Un homme est porté disparu à Brickaville, probablement emporté par les eaux en furie du fleuve. Mercredi, une femme est décédée Selon un premier bilan du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, 989 personnes sont sinistrées et plus de 2 000 évacuées par précaution.Des habitants de la région d'Antsinanana se plaignent du retard des interventions de secours. Les infrastructures censées receuillir les sinistrés ont également été touchées.Des vents moyens de 150 km avec des rafales allant jusqu'à 205km/h ont été enregistrés.