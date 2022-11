Courrier des lecteurs Aux livres citoyens, La Réunion et Bourbon n’ont pas dit leur derniers mots

Par Christian Vittori - Publié le Mercredi 2 Novembre 2022 à 08:29

Lors du salon pays de Saint-Paul de la Réunion sur la baie du meilleur ancrage, le président de la Réunion des Livres a dit d’une façon péremptoire et irréfléchie que les écrivains et les éditeurs de la Réunion étaient plus que des ploucs. Plouf…



Assertions gratuites, un peu ou beaucoup bête, car l’île aux dix mille poètes rayonne depuis plus de trois siècles depuis que le chevalier Bertin du Gol s'est fait empapaouter sur la plaine de l’Artibonite en Haïti pour l’amour d’une belle !



Bref, celui qui a présidé depuis dix ans le destin du livre et des subventions publiques fait le déni de dix ans de profiteurs du système des millions d'euros allégés par l’état et les collectivités locales ...lesquelles madame Bello ?



Quel triste monde que ce monde disait Leopardi à son époque.



Les latitudes changent mais les discours et les habitudes restent bien arrimés dans l’esprit de Machiavel qui savait lui écrire ?



Tout cela nous rappelle Néron et ça bouge, bouge, bouge, c’est la mazurka des gallones, vous, les Bourbonnais vous êtes des nuls de chez nuls. Il y a bien sûr des habitudes qui sont perfectibles mais il y a quand même eu des bonnes productions, des originalités, des erreurs et aussi des joyaux car nous sommes, comme le rappelait Charles Marie Leconte de Lisle, nous sommes au pays où Vénus palpite en sa blancheur de perle ?



Je me prélassais dans la douce quiétude des années qui passent quand j'ai appris de telles énormités. Pour le coup les amis de l'association des livres, si vous avez besoin de critique dans l’esprit de Voltaire, je pose une pierre, un petit galet pour que le chemin du petit poucet retrouve ses lettres de noblesse. Rien n’est jamais perdu.



Tant qu’on peut respirer la brise des hauts, tout est à reconsidérer pour reconstruire et ce jusqu’à notre dernier souffle. Nous appellerons cela la foi, l’idéalisme, la candeur ?



Bourbon des sources s’est métamorphose en Réunion des sans culottes, et l’esprit demeure. Au-delà de la dérision il y a la décence ; c’est à elle que nous faisons appel.



Ce sera maintenant aux hommes et femmes politiques de notre petit pays La Réunion de prendre leur part de responsabilité. Le 28 novembre le léopard débarquait et l’île pétainiste se rallia enfin à la France libre.



Bref, le livre et les œuvres demeurent pour témoigner et faire émerger un monde plus juste, plus fraternel et plus... cultivé ?